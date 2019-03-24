Cumhur İttifakı Yenikapı'da

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katıldığı, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki "Büyük İstanbul Mitingi" için vatandaşlar alana geldi.

Meydana 16 metre yüksekliğinde 145 metre genişliğindeki sahneye iki led ekran, 18 ses kulesi kuruldu. Alanda 12 dev ekran bulunurken, alan ve çevresinde yaklaşık 5 bin civarında polis görev alıyor.

BEKÇİLER GÖREV ALIYOR

Binlerce polisin görev aldığı mitingde bir ilk de yaşandı. Devlet tarafından İçişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam edilen bekçiler de 31 Mart yerel seçimler öncesi düzenlenen mitingte görev aldı. Alanda dört ayrı giriş noktasında 130 metal dedektörlü kapı ve 18 bin metre bariyer de yer alırken, meydanın farklı yerlerine, vatandaşın istifade etmesi için içme suyu bırakıldı.

DEV POSTERLER ASILDI

Meydanın birçok yerine ise Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dev posterleri asıldı. Sahnede bulunan Erdoğan ve Bahçeli'nin tokalaştığı fotoğraf karelerinin üzerine de "İstanbul ehline emanet" ve "İstanbul bizim için bir aşk hikayesi" yazıldı.

SES KULESİ VE EKRANLAR

Yerli ve yabancı basın mensupları için tribün oluşturulurken, vatandaşların etkinliği izleyebilmesi için meydanın farklı yerlerine onlarca ses kulesi ve ekran yerleştirildi.

BİNALİ YILDIRIM PLATFORMDA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ilk olarak konuşmacı olarak platforma çıktı.

Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

"Bu muhteşem tablonun önünde saygıyla eğiliyorum. İstanbul 1 Nisan'ı karşılamaya hazır. Bizleri mahçup etmediniz. 1994'ten beri gönül coğrafyamızın lideri, mazlumların kardeşi Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak İstanbul'a hizmet etme fırsatı bulduğum için şükrediyorum. Bu meydanda AK Parti'nin ışığı parlıyor. Bu meydanda MHP'nin üç hilali dalgalanıyor. Bu meydanda Cumhur İttifakı'nın gür sesi yankılanıyor.

Bu mehteşem tablodan güç alıyoruz. Şu ana kadar gayretle nasıl çalıştıysak, muhteşem eserleri İstanbul'a nasıl kazandırdıysak, gelecek 5 yılda da sizin de desteğinizle aziz İstanbul'a hizmet edeceğime söz veriyorum.

15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dirayetiyle, liderliğiyle hainlere o gece hak ettikleri cevabı verdiğinde, Cumhurbaşkanımızdan sonra ilk görüştüğüm lider Sayın Devlet Bahçeli oldu. Yenikapı'ya ruh veren, Cumhur İttifakı o gece kuruldu. Şimdi de beka için 'Milli karar, cumhur için istikrar' diyen Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum



Ötekileştirmek yok, ayırmak yok. Bizim inancımızda birlik var, kardeşlik var, birlikte Türkiye olmak var.

Siz bu meydanı doldurdukça ne hainlere yeniliriz ne de ekonomimize saldıranlara eyvallah deriz.

Daha güvenilir bir İstanbul sözü veriyorum."