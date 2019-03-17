Cumhur İttifakı'nın ilk ortak mitingi İzmir'de

Cumhur İttifakı kapsamında gerçekleştirilen ilk ortak Miting İzmir'de düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli miting alanına geldi. Mitinge yoğun bir katılım olurken miting alanı dolup taştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de düzenlenen ortak mitingde konuşma gerçekleştiriyor.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

"Tarihin hiçbir döneminde rahat bırakılmadık. Hiçbir dönemde tehlikeden mahrum yaşamadık. Devamlı üzerimize geldiler. Su uyudu, düşman uyumadı. Anadolu'yu fethedişimizin hesabı hala bitmedi. Bu hesap yüzü hakka dönenlerle, yolunu batıla çevirenlerin çetin hesaplaşmasıdır. Bu hesabın bir tarafında Türk İslam medeniyeti ve Türk milleti vardır, diğer tarafta zalimler, emperayalistler ve yerli işbirlikçileri vardır. Biz var olmak için tarihten feyzimizi aldık. Biz bekamız için ecdadımızdan gücümüzü aldık."

YENİ ZELANDA KATİLİNİN TEHDİTLERİNE SERT CEVAP

Devlet Bahçeli Yeni Zelanda'daki katliamın sorumlusuna ait silahındaki mesajlara tepki gösterdi. Tehdit içerikli manifestosundaki sözlere "Ey haçlılar gelin de sizi kanınızda boğalım. Gücünüz yetiyorsa gelin, biz buradayız" mesajını verdi.

Cumhur İttifakı İzmir'in sinesinden çıkıp düşmanlara ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin'in ruhudur. Cumhur İttifakı Kudüs'te Mescid-i Aksa'da Iğdırlı Hasan Onbaşı'nın büyük ferasetidir. Cumhur İttifakı 104 yıl önce düşman gemilerini Çanakkale'nin derin sularına 215 okkalık mermiyle gömen Seyit Onbaşı'nın iradesidir. Cumhur İttifakı çarpan yürek, devleşen bayraktır.

Gündoğdu Meydanı'ndaki muazzam heyecan sayesinde İzmir'in dağlarında çiçekler açacak, bozulmuş düşmanlar sel gibi kaçacak. İzmir'i hiç kimse çantada keklik görmesin, kimse arka bahçesi zannetmesin. Şımaranlara, yolunu şaşıranlara, 12 Eylül mirasçılarına İzmir sırtını dönmeli.

Bir vandal, bir barbar din kardeşlerimizi Cuma namazı kıldıkları sırada kurşun yağmuruna tutmuştur. Bir kez daha hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu şerefsiz teröristin katliam silahının üzerinde 'Türk yiyici' ifadesi gözlerden kaçmamıştır. Ey Haçlılar gelin de kanınızda boğalım. Ey beka sorunu göremeyen çapulcular nasılsınız, iyi misiniz? Türk ve İslam düşmanının emellerini fark edemediniz mi? Şimdi anlaşıldı mı beka niye önemli? 31 Mart seçimlerinin niçin beka seçimi olduğu şimdi oturdu mu? Biliniz ki zillet İzmir'i her gün zehirliyor. Çanakkale'de yendiklerimiz, İzmir'e kadar kovaladıklarımız yeniden karşımızdalar. Tek çözüm Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir.

Çanakkale'de tarih yazarak düşmanlara geçit vermeyerek ihanete fırsat tanımayan kutlu ceddimiz gibi Cumhur İttifakı olarak benzer tehditlerle mücadele ediyoruz. Kökü dışarıda, ucu içeridedir. Bugünkü tehdit ve tehlikeleri iyi analiz edebilmenin yolu tarihten ders çıkarmak, tedbir almaktır. Türk tarihi tekerrür eden bir vakalar zinciridir.

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