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Cumhur İttifakı'nın kuruluşuyla CHP'nin kaybedeceği iller

CHP'nin bir anket şirketine yaptırdığı araştırmaya göre; AK Parti ile MHP'nin ittifak yapması durumunda CHP, 8 belediyeyi kaybedecek.

Haber Merkezi | 24.11.2018 - 15:15..
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Cumhur İttifakı'nın kuruluşuyla CHP'nin kaybedeceği iller

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın devam etmesi yönünde karar aldı.

Bu birliktelik CHP, İP ve HDP'de kaygıya neden oldu.

Zira CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önce yaptırdığı ankette, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde devam etmesi halinde 8 önemli şehirde kaybedeceklerini görmüştü.

8 BELEDİYE EL DEĞİŞTİRİYOR

Yapılan araştırmaya göre o iller şöyle; Burdur, Eskişehir, Giresun, Hatay, Sinop, Yalova, Zonguldak ve Tekirdağ.

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