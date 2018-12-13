Cumhurbaşkanı, 2'inci 100 günlük eylem planını açıklıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ikinci 100 günlük eylem planını kamuoyuna açıklıyor.

Erdoğan konuşmasında Ankara'da yaşanan tren kazasına ilşikin soruşturma başlatıldığını, 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

ANKARA'DAKİ TREN KAZASI

Sözlerime başlamadan önce bu sabah 06.30 civarında meydana gelen tren kazasıyla ilgili üzüntülerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ankara-Konya YHT'nin Marşandiz istasyonunda kılavuz yol kontrol lokomotifi ile çarpışması sonucu 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 47 vatandaşımız da yaralanmıştır. Kaza ile ilgili adli ve idari soruşturmaya başlanmıştır. Şu ana kadar 3 kişi gözaltına alınmıştır. Bu kaza tüm boyutlarıyla incelenecek, sorumlular ortaya çıkartılacak ve gereken her şey yapılacak."

YURTLARDAKİ YATAK SAYISI

76 yeni yurt binasını hizmete açtık. Bay Kemal ne diyor? Hani yurtlar nerede diyor. Bay Kemal sen bizi takip etmiyorsun ki. Bu memlekette neler var neler var haberin yok. 2002 yılında 186 bin yurt yatak kapasitesi ile aldık. Şimdi bu yatak kapasitesini 689 bine çıkarmış olduk.

17 dakika projesini başlatıyoruz. Gençlerimizin sesi soluğu olacak 'Aynı Frekanstayız' adıyla bir Gençlik Radyosu kuruyoruz."

100 GÜNLÜK EYLEM PLANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2'inci 100 günlük eylem planı açıklamalarının satır başları şu şekilde:

Kurdaki kısa süreli dalgalanmayı dahi hükümeti yıpratmak için fırsat bilen kifayetsiz muhterislerin heveslerini kursaklarında bıraktık. Kişisel çıkarı için 81 milyonluk 'Türkiye gemisi'nin altını oymaya çalışanlar kesinlikle fırsat bulamayacaklar, onlara fırsat vermeyeceğiz.

Millet iradesinin üzerinde hiçbir irade tanımadan hakkın ve halkın rızası için gözünü ve gönlünü Türkiye'ye çevirmiş mazlumlar için çalışmaya, üretmeye taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz.

Trafik Enstitüsü'nü kuruyor, 'Yaşam Tüneli' gibi farkındalık projelerini hayata geçirerek yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında azaltmayı hedefliyoruz.

İkinci 100 günlük dönemde, kültür varlıklarının restorasyonu kapsamında 8 tarihi cami ve külliyenin daha restorasyonu tamamlanacak.

Temel eğitimden orta öğretime geçiş sürecinde sade ihtiyaçlara ve öğrencilerin taleplerine cevap verebilen bir sistem oluşturuyoruz. Bay Kemal taşımalı sisteme karşı çıkıyor. Taşımalı sistem niye var? Benim sınıfımda 75 öğrenci vardı neredeyse şimdi 75 öğrencinin olduğu sınıf var mı? Şu anda sınıflarımızda ortalama 30 ve altı. Öyle yerler var ki bunlarda çok çok cüzi kısmi bir şey oralarda mecburen taşımalı sistemi kullanmak durumundasınız. 5 sınıfa bir öğretmenin gittiği zamanları biliriz Bay Kemal.

Milli Savunma Bakanlığı 650 bin gencimizin bedelli askerlikten yararlanmasını temin etti.''

PLANIN YÜZDE 97'Sİ TAMAMLANDI

Yaşadığımız onca sıkıntıya rağmen ilk 100 günlük icraat programımızda yüzde 97 gibi son derece yüksek bir gerçekleşme performansına ulaştık. İlk 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan 400 eylemden 340 tanesini tamamladık. Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünü kutladığımız 29 Ekim tarihinde Türkiye’ye yeni bir zafer anıtı kazandırdık. 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabının açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı ülkemizin gurur abideleri arasında yerini almıştır.''

Karamsarlık pompalayan siyaset simsarları ekonomistler köşe yazarları bugün adeta dillerini yutmuş durumdalar. Allah'ın izni ile ikinci 100 günlük programı uygularken de aynısı yapacağız. Kişisel çıkarı için 81 milyonluk Türkiye gemisinin altını oymaya çalışanlar fırsat bulamayacak, fırsat vermeyeceğiz.

5.5 MİLYAR LİRALIK TASARRUF

2018 yılı bütçesinden yapılan harcamalar itibari ile gerçekleşme oranımız yüzde 86,8 oldu. 400 eylemin hepsi revize edilmiş rakamlarla 43 milyar liralık bütçe maliyeti öngörürken gerçekleşen icraatlar için 37,3 milyar sarfettik. Planlanandan daha az bütçeyle gerçekleşmesinin sebebi uygulamaya koyduğumuz tasarruf tedbirleridir.

ŞEHİR KARNELERİ GELİYOR

İllerimize verilen hizmetlerin takibi için 81 il karnesi projesini devreye alıyoruz. İllerimize verilen hizmetlerin takibi ve tespiti için 81 İl Karnesi Projesi'ni devreye alıyoruz.

Türkçemizin doğru kullanımını temin ve teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. Şehirlerimizin estetiğine zarar veren tabela kirliliği ile daha yoğun bir mücadeleye girişiyoruz.

KARİYER PLANLAMARI

Önümüzdeki dönemin yol haritası olacağına inandığım 5 yıllık Cumhurbaşkanı Programı'nı tamamlayarak uygulamaya koyuyoruz. Gençlerimize gelecek iş planlarında yardımcı olmak amacıyla üniversitelerimizin tamamında Kariyer Merkezleri kuruyoruz.

BAKANLIKLARDA HAMLELER

Adalet Bakanlığımız yargıda hedef süre uygulamasını 3 Ağustos'ta başarıyla tamamladı. İkinci eylem planımızda soruşturma ve yargılamalarda tayin edilen hedef sürelerin vatandaşlarımıza bildirilmesini sağlıyoruz. Türk yargı sistemine yeni bir yapı getiriyoruz hakim ve savcı yardımcılığı müessesini kazandırıyoruz.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız vasıtasıyla sosyal hizmet merkezlerinin sayısını yüzde 6 artırarak 316'ya çıkarttık. 2019 yılını yaşlı yılı ilan ederek uluslararası yaşlılık şurası düzenliyoruz. 81 ilimizin tamamında Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimleri kuruyoruz.

İmar barışı kapsamında 8,5 milyon vatandaşımızın başvurusunu aldık, kalanları almaya devam ediyoruz. Sıfır atık projesini uygulamaya geçiren kamu kurumu sayısını 13 bine yükseltiyoruz.

Önümüzdeki ikinci 100 günlük devrede, Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele Eylem Planı'nın hazırlanmasını sağlıyoruz. Defter beyan sisteminin kapsamını işletme hesabının esasına göre defter tutan mükellefleri de içini alacak şekilde genişletiyoruz. Türkiye Kalkınma Fonu'nu kuruyoruz. Kitle fonlaması düzenlemelerini yürürlüğe koyuyoruz. Finansal istikrarın güçlendirilmesi ve finansal sektörün sağlıklı gelişimi amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi tesis ediyoruz."



FETÖ ve PKK PYD'nin yurt dışındaki finansmal kaynaklarının kesilmesi çalışmalarına hız verdik. Önümüzdeki 100 günde, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına, özellikle finansman ayağına darbe vurulmasına yönelik yeni girişimler başlatıyoruz.

ENERJİ PROJELERİ

Şırnak ve Artvin il merkezleri ile 42 ilçe 4 organize sanayi bölgemizi doğalgazın konforuyla tanıştırdık. İkinci derin deniz sondaj gemimiz yolda kısa süre içinde Akdeniz'de sondaj çalışmasına katılacak. TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı projesinin ülkemiz topraklarındaki bölümünün inşasına başlıyoruz ve 2019'un sonuna kadar onu da bitireceğiz."

Enerji Bakanlığımız Şırnak ve Artvin ile 42 ilçeyi ve 4 organize sanayi bölgesini doğalgaz konforuyla tanıştırdı. Elektronik maden projesini faaliyete geçiriyoruz. Bin maden sahası ihaleyle ekonomiye kazandırılacak.

BÖLGESEL FAALİYETLER

İcraat programımızın ikinci safhasında İran-Ağrı-Iğdır sınırında 35 kilometrelik sınır aydınlatması, kamera takip sistemi ve güvenlik sensörünü daha devreye alıyoruz. Çağrı merkezlerini tek bir numarada toplayan 112 acil servis sayısını Hakkari ve Zonguldak'ı da ekleyerek 44 ile çıkarıyoruz. Yeni randevu sistemini devreye alarak kimlik kartı sürücü belgesi randevu süresini 60 günden 10 güne indiriyoruz.''



AKM İNŞAATI

Taksim'deki AKM'nin de ocak ayı içerisinde ihalesi yapılmak suretiyle temelini atıp ondan sonra projemiz hazır zaten o dev AKM'yi dünyaya da örnek bir opera merkezi haline de getireceğiz.''

SAĞLIK BAKANLIĞINDA DEV HİZMETLER

Sağlık market uygulamasını hayata geçirdik. Her şey sağlık markette. Sayın Bakan da burada aksi takdirde yanlışı yapanların canını yakarız. Çünkü bunu bizzat şahit olduğum için özellikle bu adımı attık. Önemli bir hastane orada hasta bana şunu söyledi Cumhurbaşkanım şunu görüyor musun dedi büyük bir marketin torbası poşet bunun içinde sarf malzemeleri var hastane halletmedi oğlumu o markete gönderdim aldırdım dedi. Bize bu yakışır mı? Evde sağlık hizmeti. Ülkemizin tarihinde böyle bir şey var mı? Bu sayıyı 1 milyon 200 bine yükselttik.''

Manisa Elazığ ve Eskişehir'de 3 şehir hastanesini daha tamamlayarak 20 yeni hastane ve 2 adet ağız ve diş sağlığı merkezini hizmete sunduk Bay Kemal şimdiden seni açılışa davet ediyorum. İnan mutluluk duyarım çok isabetli olur. Bu hastanelerin ne kadar güzel olduğunu gör gör de yalandan kurtul. İkinci 100 gün boyunca 30 adet obezite ile mücadele merkezi açıyoruz.''

HİBE PROGRAMI VE TİCARETE DESTEK

Türkiye açık kaynak platformu kurarak yerli ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ'lere 274 milyon liralık destek veriyoruz. Çiftçilerimize 710 milyon liralık destek sağladık 210 milyon lira hibe desteği verdik. 391 bin 330 dekar tarım arazisinin toplulaştırmasını tamamladık. 50 bin koyun verdik Ziraat Bankası kredisiyle. Silvan tünellerinin ihalesini tamamladık. Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında 2 bin 250 genç çiftçiye 30'ar bin lira hibe desteği veriyoruz.''

Esnaf ve sanatkar meslek kollarının güncellenmesini yapıyoruz. Yeni piyasa gözetimi ve denetimi modeli oluşturulmasını sağlıyoruz. Liman ve kara sularının denetim standartlarını yeniliyoruz. İhracatçıların küresel ticari verileri yakından takip edebilmesi için 'Elektronik İhracat Platformu'nun kavramsal tasarımını oluşturuyoruz."







