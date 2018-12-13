Cumhurbaşkanı açıkladı: Sağlık Market kuruluyor

İkinci 100 günlük eylem planını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık alanında önemli açıklamalar yaptı.

"SAĞLIK MARKET KURULUYOR, YANLIŞ YAPANIN CANINI YAKARIZ"

Erdoğan, hastaların sarf malzemelerini karşılayacağı bir sistem kuracaklarını açıklayarak şunları söyledi: "Tıbbi sarf malzemelerinin elektronik ortamda hızlı ve güvenli şekilde temimine imkan veren Sağlık Market uygulamasını devreye sokuyoruz. Artık gidip mahalledeki marketten, bakkaldan bu sarf malzemelerini almayacağız. Her şey Sağlık Market'ten giderilecek. Sayın Bakan da burada, aksi takdirde yanlışı yapanın canını yakarız."

Erdoğan: Sağlıkta yanlış yapanın canını yakarız VİDEO



HASTA İLE OLAN DİYALOĞUNU ANLATTI

Başına gelen bir olayı da anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önemli bir hastanede bir hasta bana "Sayın Cumhurbaşkanım, şu market poşetini görüyor musun? Bunun içinde sarf malzemeleri var. Hastane benim sarf malzemeleri halletmedi. Ben oğlumu gönderdim ve oradan aldırdım." ifadelerine yer verdi.