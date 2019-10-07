Cumhurbaşkanı açıkladı: Sigara yasağı genişleyecek

Türkiye, son yıllarda sigaraya kullanımının azalması için birçok yasal düzenleme yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, sigaraya karşı başlatılan bu mücadelenin son adımı ise özel araçlarda sigara içmenin yasaklanması oldu.

Özel aracında sigara içenler, 156 liralık cezayı ödemek zorunda kalıyor.

AK Parti'nin Kızılcahamam'daki kampında, tütün ürünlerine karşı başlatılan mücadele gündeme geldi.

"YENİ YASAKLAR GELECEK"

Sigara yasaklarıyla ilgili mücadelenin devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni yasaklar gelecek." dedi.

ALMANYA ÖRNEĞİ

Dünyadan örnekler veren Cumhurbaşkanı, "Almanya’nın bir caddesinde sigara içiliyor, diğer caddesine içilmiyor." şeklinde konuştu.

"PUROYA DA AĞIR VERGİ GETİRECEĞİZ"

Milletvekillerine hitap ederken "İçinizde puro içenlerinizi de biliyorum." diyen Erdoğan, "Puroya da ağır vergiler getireceğiz." ifadesiyle yeni düzenlemenin işaretini verdi.