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Cumhurbaşkanı: Araba içindekiler de sigara içemeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben şimdi bakıyorum; aracı kullanan sigara içiyor. Bazen ben de işaret ediyorum. Yazılı kaide girmek suretiyle şoför de arkada oturanlar da sigara içemeyecek.

Haber Merkezi | 21.09.2019 - 14:01..
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Sigara konusundaki hassasiyetinizi biliyoruz. Yasaklar konusunda bir esneme görüyor musunuz? Genişletilmesi konusunda bir düşünceniz var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben şimdi bakıyorum; aracı kullanan sigara içiyor. Bazen ben de işaret ediyorum. Yazılı kaide girmek suretiyle şoför de arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Şimdi bunun üzerinde çalışıyoruz. Batı ülkelerinin bazıları dışarıda bile sigarayı yasakladı. Şimdi biz insanımızın sağlığını ön plana çıkarmayacak mıyız? Bu işin üzerine çok daha sıkı gideceğiz. Para cezası ne gerekiyorsa olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigara açıklaması VİDEO

Bir de elektronik sigara hikayesi var. Sanki dudak alışkanlığı içinmiş, zararı yokmuş. Hepsi hikaye. Onda da nikotin var, aynı numara var. Onda gümrük sıkıntıları da vardı. Onunda ülkemize girişini yasaklamak ve vergi olayında da onlara da ciddi vergi koymakla işi çözeceğiz.

Nargile konusunda da aynı mücadeleyi sürdüreceğiz. Nargile sigaradan az zararlıdır diyenler saflığa yatıyor. Tam aksine nargile sigaradan daha zararlıdır.

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