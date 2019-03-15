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Cumhurbaşkanı atama kararları Resmi Gazete’de

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) hakkında atama kararları Resmi Gazete'de açıklandı.

AA | 15.03.2019 - 06:35..
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Cumhurbaşkanı atama kararları Resmi Gazete’de

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) hakkında atama ve görevden alma kararları yayınlandı.

ATAMA KARARLARI ŞU ŞEKİLDE:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlarda, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünde boş olan Genel Müdür Yardımcılığı koltuğu ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Ali İhsan Uygun layık görüldü.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Ticaret Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Öte yandan, DHMİ Genel Müdürlüğü’nün Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Gökhan Evren ve Mehmet Ateş atandı.
Gazetede yayımlanan görevden alma kararında ise Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Fikret Erol, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci maddesi uyarınca görevden alındı.

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