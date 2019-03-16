Cumhurbaşkanı Ayasofya taleplerine cevap verdi

31 Mart seçimleri öncesinde çalışmalarına devam eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da konuştu.

Cumhurbaşkanı, Yeni Zelanda saldırı sonrasında meydan gelen "Ayasofya cami olsun" çağrısı hakkında da açıklama yaptı.

"BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ 4 - 5 AYASOFYA YAPAR"

Miting alanındakiler "Ayasofya cami olsun." diye seslenince Erdoğan "Sultanahmet'i bir doldurun ona sonra bakarız. Büyük Çamlıca Camii'ni yaptık. 4-5 tane Ayasofya eder, o kadar büyük. 60 bin kişiyi alacak kapasitede ve Anadolu Yakası'nda, İstabul'da ve Türkiye'de en büyük cami oldu. Bu işin siyasi boyutu var. Yan tarafta Sultanahmet'i doldurmayacaksın; Ayasofa'yı dolduralım diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah, biz ne zaman, neyi nası yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Bu namussuzlar böyle dedi diye, biz adım atmayız. Bunun siyaset dilini de çok iyi biliriz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya taleplerine cevap VİDEO