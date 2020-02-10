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Cumhurbaşkanı başkanlığında Güvenlik Zirvesi yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir toplantı düzenlendi.

Haber Merkezi | 10.02.2020 - 23:33..
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İdlib'de Türk askerine yönelik saldırının ardından Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği bir toplantı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı.

Toplantıda, şehitlerimizin kanının yerde kalmadığı ve saldırıya misliyle karşılık verildiği vurgulandı.

Çatışmaların önlenmesi ve yeni bir göç dalgasının engellenmesi maksadıyla İdlib'de bulunan Türkiye'yi bu kararlılığından hiçbir saldırının vazgeçirmeyeceğinin altı çizildi.

Ayrıntılar geliyor...

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