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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'daki annelere destek mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da eylemlerine devam eden annelere "Yanınızdayız" diye seslendi.

Haber Merkezi | 13.09.2019 - 14:13..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'daki annelere destek mesajı

Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında açıklamalarda buludu.

Erdoğan, dün akşam Diyarbakır Kulp'ta düzenlenen saldırı ve HDP İl Binası önünde eylemlerine devam eden anneler hakkında da konuştu.

"ŞEHİT AİLELERİYLE GÖRÜŞTÜM"

Cumhurbaşkanı, şunları söyledi: Olay dün gece vuku buldu. İlk etapta 4 sonra şehit sayımız 7'ye yükseldi. 10 kadar yaralımız var. Allah şehitlerimize rahmet yaralılarımıza şifalar eylesin. Şehit aileleriyle görüştüm. Biz yıllardır aşiret olarak çok şehit verdik, bunlar bizi yıldıramaz diyorlar. Bu olaylar terörle mücadelemizde ciddi manada çılgınlık bunlarda söz konusu. Bu mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz. İnanıyorum ki biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bu işten galip gelecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'daki annelere destek mesajı ViDEO

"DİYARBAKIR'DAKİ ANALARIN YANINDAYIZ"

Annelerin duruşu sıradan bir olay değil. Burada canı yanan anneler var. Evlat acısı nedir anneler iyi bilir. Bu iş serbest bırakılmış olsa burada öyle 28 aile falan değil binlerce insan oraya gidecek. Bir yerde korku olayı da var. Şu anda STK'lar vs Diyarbakır'a gelmeye başladılar. Ben analara şunu söylüyorum, devlet olarak yanınızdayız. Süreci takip ediyoruz. Burada PKK, siyasi uzantısı HDP yapacakları varsa yaparlar. Bu işi Meclis'e taşımak suretiyle kendilerini meşrulaştırma gayesine prim vermeyiz. Biz zaten Gabar'da, Tendürek'te Bestler Deresi'nde yapılması gerekenleri yapıyoruz."

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