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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 109 terörist öldürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar 109 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

AA | 10.10.2019 - 13:35..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 109 terörist öldürüldü

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat'ın doğusundaki teröristleri temizlemek ve Suriyeliler için bölgeyi güvenli hale getirmek için dün akşam üzeri Barış Pınarı Harekatı'na başladı.

Obüs ve hava harekatıyla başlayan operasyonda, akşam saatlerinde kara harekatı da başladı.

İLK SAATLERDE 109 TERÖRİST

Bugün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Harekat'la ilgili son bilgileri paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Barış Pınarı Harekatı, Tel Abyad ve Resulayn bölgesinde devam ediyor. Harekat başladığı saatten şu ana kadar 109 terörist öldürüldü."

Öte yandan TSK'nın Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 bin 379 YPG'li terörist öldürülmüştü.

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