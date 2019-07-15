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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz anmasında

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen anma törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sert mesajlar veriyor.

AA & Ensonhaber | 15.07.2019 - 21:18..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı çerçevesinde Atatürk Havalimanı’nda halka hitap ediyor.

Aziz milletim. Sevgili İstanbullular. Değerli şehit yakınlarımız ve gazilerimiz. Kıymetli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum.

2016 yılının 15 Temmuz gecesi milletimizin istiklali ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların tankların kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizin her bir ferdini hürmetle muhabbetle selamlıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz anmasında

O gece şehit verdiğimiz 251 vatan evladının her birine Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize cenabı Allah’tan sıhhat ve afiyet diliyorum.

Şehitlerimizin kabirleri nur mekanları cennet olsun inşallah.

Şanlı polislerimizi, bir kez daha muhabbetle selamlıyorum.

Peygamber ocağı TSK’mızın ülkesine bağlı her bir subayını astsubayını erlerini alınlarından öpüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz anmasında

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