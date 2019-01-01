Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"na gelişinde, salon dışında toplanan kalabalığa seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 ilçeden 3'ü MHP'den VİDEO

25 İLÇEDEN 3'Ü MHP'DEN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 31 Mart tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler öncesinde önemli bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "25 ilçeden 3'ü Cumhur İttifak'ı gereği MHP'den." diye konuştu.

"CUMHUR İTTİFAKI'NI İLLET İTTİFAKI'NA KARŞI MUZAFFER KILACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nı; inşallah Ankaramızda, başkentimizde, karşımızdaki illet ittifakına karşı muzaffer kılacağız. Buna hazırız değil mi? Bakın biz, başkentimize yakışır bir belediye başkan adayı belirledik. Herhangi bir ilçeden belediye başkan adayı değil, 5 dönem Kayseri Büyükşehiri yönetmiş olan bir belediye başkanı. Daha sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı yapmış bir milletvekilimiz. Yani o günden bugüne hayatı tamamıyla şehircilikle, çevrecilikle, belediyecilikle geçmiş bir kardeşimizi başkentimize belediye başkan adayı yaptık. Şimdi tabii ben hanımlardan söz almak istiyorum. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Biliyorsunuz kale içerden fethedilir. Siz bu işte kararlı olduğunuz zaman, bu kale düşer. Var mıyız buna? Beyler, var mıyız buna?" dedi.

"BUNU BAŞARACAĞIZ"

Seçimlere 3 ay kaldığına işaret eden Erdoğan, 2019'un tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" sözlerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletimize illetleri dokundurtmayacağız. Bu devletimizi daha güçlü kılacağız. Başkentimizi daha güzel yapacağız. Bunu ancak iktidarla uyum içerisinde olan bir belediye gerçekleştirir. Onun için de bu yolda bunu başaracağız." dedi.

Dışardaki kalabalığı salona davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kendisi de tanıtım toplantısı için salona geçti.