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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40+1 tartışmasına noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Çelik'in açıklaması sonrası başlayan tartışmalar hakkında, "Böyle bir niyetimiz ve çabamız yok" dedi.

AA & Ensonhaber | 05.10.2019 - 10:35..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40+1 tartışmasına noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda gündemi değerlendirdi.

Erdoğan, Faruk Çelik'in sözleri üzerinden başlatılan yüzde 40+1 tartışmalarına değindi ve oldukça net konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ülkemize kazandırdık. Böylece Türkiye tarihinde ilk defa bu denli kapsamlı bir değişimi milletimizin desteği ile gerçekleştirdik. 1. yılını geride bıraktığımız sistemin çok uzun yıllar boyunca ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacağına inanıyorum.

Erdoğan, 40+1 tartışmasına noktayı koydu VİDEO

TARTIŞMALARA NOKTA KOYMAK İSTİYORUM

Son günlerdeki tartışmalara da burada son noktayı koymak istiyorum. Cumhurbaşkanı'nın seçilme oranını yüzde 50'den yüzde 40'a düşürmek için ne bir çabamız ne düşüncemiz ne de çalışmamız söz konusu değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40+1 tartışmasına noktayı koydu

YÜZDE 50 SINIRI VAZGEÇİLMEZ BİR KRİTERDİR

Yüzde 50 seçilme yeterliliği, yeni sistemin adeta omurgasıdır ve bu iş bitmiştir. Türkiye'de hiç kimsenin millete zulüm etmemesi için yüzde 50 oranının korunmasının gerekli olduğuna inanıyoruz. Yüzde 50 sınırı vazgeçilmez bir kriterdir. Bu tartışmayı bir daha açılmamak üzere kapatıyoruz."

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