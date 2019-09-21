Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 74’üncü Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere 21-25 Eylül tarihlerinde, Amerika Birleşik Devletleri’ni (ABD) ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Trump ile görüşmesinde ajandasında, Suriye’nin kuzeyinde kurulma çalışmaları devam eden ve ABD’ye eylül sonuna kadar süre tanınan ‘güvenli bölge’ yer alacak.

Erdoğan’ın, ABD’nin iki haftaya kadar güvenli bölge konusunda Ankara’nın beklentileri karşılamadığı takdirde Fırat’ın doğusuna askerî bir operasyon icra edileceği sinyallerini vermesine denk gelen görüşmede; güvenli bölge çalışmalarında gelinen aşama ve bundan sonra atılması gereken adımlar kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

2 MİLYON SURİYELİNİN GERİ DÖNDERİLME PLANI KONUŞULACAK

Erdoğan, görüşmede Fırat’ın doğusunda 30-35 kilometre derinlikte bir güvenli bölgenin oluşturulmasıyla 2 milyondan fazla Suriyeli mültecinin söz konusu bölgeye yerleştirilmesi planını, Trump ile paylaşacak.

S-400 - PATRIOT - F-35 GÖRÜŞMESİ YAPILACAK

Erdoğan-Trump görüşmesinde, ayrıca Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle gündeme gelen CAATSA yaptırımları ve Türkiye’ye teslim edilmeyen F-35 savaş uçaklarının durumu da ele alınacak. Görüşmede ayrıca, Patriot hava savunma sisteminin de gündeme geleceği belirtiliyor. Erdoğan’ın, New York’ta Trump’ın yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almaya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emannuel Macron ile de ayrı ayrı görüşmeler yapması bekleniyor.

SURİYELİLER VE FİLİSTİNLİLERİN DURUMU ANLATILACAK

BM Genel Kurulu’nda liderlere hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Suriye’deki son gelişmeler başta olmak üzere İsrail-Filistin gerilimi ve mültecilerin durumu ilgili birçok konuya değinmesi bekleniyor