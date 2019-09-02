Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adli Yıl Açılış Töreni'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Adaletin tecellisi için fedakarca çalışan yargı mensuplarımıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu yıl 5. ve son defadır adli yıl açılışını yapan Yargıtay Başkanımıza hizmetleri için şükranlarımı sunuyorum. Adalet tarihin her döneminde üzerinde kafa yorulan tartışılan uygulama biçimleriyle gündemde olan bir konudur.

İnancımıza göre insanın hayrı ve şerri doğruyu ve yanlışı seçme iradesine sahip varlık sıfatıyla diğer canlılardan ayrılması adaletin de esasını oluşturur. İnsan adalet yerine zulüm yolunu seçiyorsa bunu kendi iradesiyle yapıyor demektir.

Tarihte hep hayırla yadedilen şahsiyetler adalet konusuna büyük hassasiyet göstermiştir. Günümüzde dahi Hz. Ömer deyince aklımıza adalet geliyorsa sebebi işte budur. Kadim dönemlerden beri insan hayatının temeli olarak gösterilen adalet kavramı üzerinde daha çok düşünmemiz gereken bir dönemden geçtiğimize inanıyorum. Kanun başkadır hukuk başkadır adalet başkadır. Biz daime adaletin peşinde koşmalıyız.

Refahlarına ve özgürlüklerine yönelik her saldırıyı terör olarak niteleyen ama diğer toplumların en temel insani taleplerine karşı duyarsız kalan çarpık anlayış, dünyanın en büyük sorunudur. Tarihin hiçbir döneminde zalimler eksik olmamıştır ama zulüm de payidar olamamıştır.

Türkiye, halkın iradesini en üstte tutan kuvvetler ayrılığı fikrine ve bunun üzerine bina ettiği demokrasi anlayışına hep bağlı kalmıştır. Kuvvetler ayrılığı prensibi demokrasinin ve cumhuriyetin temelidir. Dünyada tek ve değişmez bir kuvvetler ayrılığı demokrasi cumhuriyet ve hukuk devleti uygulamasından bahsedilemez. ABD'de seçimle gelen başkan yardımcısı aynı zamanda senatonun ve kongrenin başkanıdır. Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri başkan tarafından atanmaktadır.

İngiltere'de kraliçe parlamentoyu 1 ay süreyle askıya aldı. İngiliz demokrasisi halk oylaması sonuçlarını hayata geçirmek üzere kendi içinde kuvvetler ayrılığı ilkesini bu şekilde yorumlayarak tıkanan sistemi açma yoluna gitti. Yasamanın, yürütmenin ve yargının kendi içlerinde bağımsız bir şekilde çalışması, hepsinin de Anayasa'da cumhurbaşkanına verilen 'devletin başı' misyonu etrafında birlikte hareket etmelerine mani değildir. Kuvvetler ayrılığı prensibinin denge yerine çatışma anlayışı ile yorumlanması ülkeye ve millete fayda değil zarar getirir. Devlet sisteminde illa bir üstünlük aranacaksa bu ancak Anayasa'nın ve orada tezahür eden milli egemenliğin üstünlüğü olabilir."

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