Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kuruluş yıl dönümü etkinliğinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti'nin tüm kademelerinde hizmet etmiş tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

AK Parti 18 yaşına ulaştı, partimiz artık yeni bir safhaya geçmiştir.

Bu davanın yükünü kaldıramayanlar oldu. Bu kutlu çatının altından ayrılanların esamesi okunmamıştır, okunmayacaktır.

AK Parti organik bir partidir.

Gözleri ve gönülleri başka yerde olanlar başarısız olurlar. AK Parti kendisi gibi olmaktan çıktığında misyonunu kaybeder.





Meğerse bu ara İstanbul-İzmir otobanından gitmiş. O yolların güzelliğini görünce de bize iftihar dualarını ifade ediyor. 426 kilometre bir yol. Ve tüm bu yolda kaza riski adeta yok oluyor. Ve elinizi kolunuzu sallaya sallaya yolculuk yapıyorsunuz.

CHP MENSUBU BİZE DAVA AÇACAKMIŞ

Bir sanatçı da biliyorsunuz Instagram'dan mesaj attı; bu yolları yapanlardan Allah razı olsun dedi. Fakat CHP'nin bir tane mensubu, hani o pusulaların üstüne yatan vardı ya, onlar o işten anlar, o da dava açacağını söylüyor. Yetmedi bizimle ilgili de dava açacakmış. Fakat sanatçı maşallah dimdik duruyor 'hiç umrumda değil' diyor. Mesele bu, inanmak. Ben de kendilerine döndüm teşekkür ettim.

EN BÜYÜK ATILIM AK PARTİ İLE YAPILDI

Bu ülkedeki aklı ve vücdanı olan herkes bilir, bu ülke demokrasi ve ekonomide Cumhuriyet dönemindeki en büyük atılımını AK Parti ile yapmıştır.

Doğu Akdeniz'de çalışmalarımızı sürdüreceğiz, oradan çekilmek yok, haklarımızı biliyoruz.

18 yıllık parti tarihimizin her dönemi farklı güçlerle mücadeleyle de geçti."

AYRINTILAR GELECEK...