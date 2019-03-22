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Cumhurbaşkanı Erdoğan Amasya mitinginde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amasya mitinginde vatandaşlara sesleniyor

Haber Merkezi | 22.03.2019 - 19:08..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amasya mitinginde vatandaşlara sesleniyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Viyana'yı aşsak Avrupa bizim olacakken, Viyana'dan döndük Trakya'daki topraklarımızı bile çok görüyorlar. Biz buraya 22 milyon kilometrekareden küçüldük küçüldük 780 kilometre kareye geldik. Nereden nereye? Bize Anadolu'yu da çok görülüyorlar. Bugün bize Viyana kuşatmasındaki hataları tekrarlatmak isteyenler var. Bu hesabın dışarıda olduğu gibi içeride destekçileri var. Terör örgütleri dahil herkesle işbiliği halindeler. Teröristlerin yaptığı eylemleri işlerine geldiği ölçüde dünya kamuoyuna yansıtanlar, Batıdaki saldırıları görmezden geliyor. Irak'ta, Suriye'de DEAŞ, PKK, PYD ne ise Avrupa'da yükselen ırkçılık aynı şeydir. Hepsinin hedefinde masum insanlar vardır, müslümanlar vardır.

Terör örgütleri konusunda ikircikli davranma döneminin artık kapanması gerekiyor. DEAŞ'ı kötü, PKK, PYD'yi cici gösterme çabalarının sonucu yarın öbür gün dünyanın hiç umulmadık yerlerde terörün baş göstermesi, can almasıdır. Tüm dünyayı PKK, PYD konusunda da, ırkçı ve İslam düşmanı terör konusunda ikaz ediyoruz. Gelin tüm terör örgütlerine karşı ortak bir tavır geliştirelim. DEAŞ'ı nasıl bitirdiysek, PKK PYD'yi ve ırkçı İslam düşmanı örgütleri de bitirelim.

"AMASYA BUNLARA SAĞLAMINDAN OSMANLI TOKADI VURMAYA HAZIR MI?"

Ülkesine milletine sadakatle hizmet edenlerin yanında 31 Mart'ta Amasya'nın söyleyeceği bir çift sözü var mı? Milletini aşağılayanlara Amasya'nın vereceği mesaj var mı? Doğruları söylediğimiz için bize saldıranlara Amasya'nın şöyle sağlamından bir Osmanlı tokadını vuracak azmi var mı? Amasya 31 Mart'ta istiklaline ve istikbaline sahip çıkıyor musun? Ülkene ve şehrine sahip çıkıyor musun? Amasya 31 Mart'ta milli iradeye, demokrasiye, kalkınmaya sahip çıkıyor musun? Hizmet siyasetine, gönül belediyeciliğine sahip çıkıyor musun?

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