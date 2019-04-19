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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tartışmasını sonlandırdı

Türkiye'nin önünde 4,5 yıllık icraat döneminin bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı, seçim tartışmalarını bırakarak asıl gündeme odaklanılmasının şart olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 19.04.2019 - 12:35..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tartışmasını sonlandırdı

Türkiye, 31 Mart seçimlerini geride bıraktı.

Ekrem İmamoğlu, mazbatasını alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başlasa da tartışmalar devam ediyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu süreci noktaladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Erdoğan, Türkiye'nin önünde 4,5 yıllık icraat döneminin olduğunu ve seçim tartışmalarının artık bitirilmesi gerektiğini söyledi.

4,5 YILLIK İCRAAT DÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

"Ülkemizin önünde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunuyor.

SEÇİM TARTIŞMALARINI GERİDE BIRAKARAK...

Seçim tartışmalarını geride bırakarak, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır.

HEDEF 2023

Dönem; musafahalaşma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi perçinleme dönemidir. Gayemiz, milletimizin refahını artırmak, güvenlik ve özgürlük dengesini koruyarak devletimizin bekasına yönelik tehditleri bertaraf ederek, Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır.

Terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdürürken, inşallah ülkemizin ihtiyacı olan yapısal reformları da hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tartışmasını sonlandırdı


 


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