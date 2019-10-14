Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da Dünya Türk İş Konseyi Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarında satırbaşları;

"Türkistan coğrafyası bizim anayurdumuz ana coğrafyamızdır. Sınırların, mesafelerin anlamını yitirdiği bir dönemde yaşıyoruz. Bölgesel iş birliğinin önemi giderek artıyor."

Her yıl onbinlerce insanımız daha iyi bir gelecek için göç ediyor. 6, 5 milyon vatandaşımız başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yaşamlarına devam ediyor. Türkiye, son yıllarda komşu coğrafyalardan göç almış bir ülke. Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da yaşayan 20 milyonun üzerinde Türk kökenli vatandaş bulunuyor.

Bir milletin diasporası olmaz. Yurt dışına giden girişimlerinimiz oranı da artıyor. Başarıyla göğsümüzü kabartan kardeşlerimizin. Dünya TÜRK-İŞ konseyi yurt dışında yaşayan vatandaşlar için bir referans. Dünya TÜRK-İŞ konseyine üye olmalarına davet ediyorum.

Her alanda iş birliğimizi değiştirmenin yolunu aramalıyız. Türkiye, yaklaşık 40 yıldır aralıksız bölücü terör örgütleriyle mücadele edityor. Dünyanmın en kalleş terör örgütlerinin hedefi olmuş on binlerci vatandaşını kurban vermiş vatanız.

Suriye krizindeki gibi tutarsızlığa maruz kalmadık. 30 bin tıur dolusu silah ve mühimmatla donatıldıiğını gördük. Bu kadar araç Irak üzerinden geldi. Bütün bunlar dünaynın gözü önünde yaşandı. Terörler mücadele ediyoruz diye amborgodan ekonomik tehditlere kadar yaşamadığımız kalmadı.

Şu son attığımız adımın tek sebebi var Suriye'nin kuzeyi özellikle PKK'nın yan unsurları olan terör örgütlerinden temizlemek ve orayı gerç.ek sahiplerini temizlemek. El-Bab'ı kimlerden temizledik. 3400 DEAŞ'lıyı temizledik. Aymı şekilde Cerablus'u biz bu terörislerden temizledik mi. Gerçek sagipleri var. Ey Arap Birliliği bunları görmüyor musunuz. Ey Arap Ligi bunları görmüyor musun?

Bu iki yüzlülük neyle izah edilir. PKK'nın ve diğer yan kolları bunlar birlikte hareket ediyorlar. Posterleri çıkıyor, işte buyurun PKK. Ama siz inadını bunu yapıyorsunuz. Güçlenen Türkiye karşısında bunu yapıyorsunuz. Vazgeçmeyeceğiz.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı, terörle mücadeledeki kararlılığımızın işaretidir. 9 Ekim'de başlattığımız operasyonu Fırat'ın Doğusu'nu temizlemeyi hedefledik. Şu ana kadar 700'e aşkın havan topu atıldı. 9 aylık Muhammed'imiz şehit oldu. 18 insanımız hayatını kaybetti, 148 vatandaşımız yaralandı. Bunlar her zaman sivil öldürdüler. Her zaman yaptıkları iş bu, teröristin yaptığı iş bu.

Diyarbakır'da malum partinin önündeki ellerinde çocuklarının resimleriyle ağlayan anneleri görmüyor musunuz. Oraya gelin. Şimdi kalkmışsınız Türkiye'yle ilgili karar alıyorsunuz. Alsanız ne yazar almasanız ne yazar.

40 milyar dolar bizim yaptığımız harcamalar, gelse de gelmese de yapıyoruz. Bu mücadelede 9'undan bu yana şimdiye kadar 550'nin üzeinde teröristi etkisiz hale getirdik. 26'sı bunları yaralı, 24'ü teslim edilmiş durumda. Bizim işimiz teröristlerledir. Parlementodaki kürt milletvekili sayısı 50'dir. Kürtmüş, Arapmış farkı yok. Yaradılanı yaradandan ötürüdü sevdik.

AYRINTILAR GELECEK...