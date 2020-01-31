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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azize Çelik ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkaz altından kurtarıldıktan sonra yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan Azize Çelik ile samimi bir görüşme gerçekleştirdi.

AA | 31.01.2020 - 10:04..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki binanın enkazından 17 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü.

"ÇOK BÜYÜK BİR İMTİHANDAN GEÇTİK"

Azize Çelik'e nasıl olduğunu ve sağlık durumunu soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mevlam sizleri gerçekten korudu, sizleri millete bağışladı. Allah yar ve yardımcımız olsun. Çok büyük bir imtihandan geçtik." diye konuştu.

Erdoğan, videoda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başından itibaren deprem bölgesinde çok büyük mücadele verdiklerini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azize Çelik ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azize Çelik ile telefonda görüştü

TEKRAR BİR ARAYA GELECEKLER

Depremzede Çelik, yoğun bakımda olduğu sırada kendisini ziyarete gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görememenin üzüntüsünü belirtti.

Erdoğan ise "İnşallah ya sen buraya gelirsin ya da biz oraya geldiğimizde orada görüşürüz." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azize Çelik ile telefonda görüştü

AZİZE, GÖRÜŞME SIRASINDA HEYECAN YAŞADI

Görüşmeden duyduğu heyecanı "kalbim çarpıyor" sözleriyle dile getiren Çelik, "Allah devletimize zeval vermesin, birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Allah herkesten razı olsun." dedi.

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