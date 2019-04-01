Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasını yapıyor

Yerel seçimler sona erdi. İl ve ilçelerdeki sonuçlar netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerden sonra geleneksel hale gelen balkon konuşmasını gerçekleştiriyor. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen konuşmada Erdoğan 15'inci kez konuşmasını gerçekleştiriyor.

Eşi Emine Erdoğan ile balkona çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partililer ile birlikte "bizimkisi bir aşk hikayesi" şarkısını söyledi.

HALKA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine "Aziz Milletim, sevgili Ankaralılar, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadeleriyle başladı.

Erdoğan "Sevginiz, muhabbetiniz, kardeşliğiniz için ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Rabbime bana sizler gibi dava arkadaşları verdiği için hamdediyorum.Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Biz sadece Rabbimin rükuda ve secdede eğiliriz, başka bir yerde asla. Siyasi hayatımız boyunca davamıza ve milletimize hizmet dışında bir gaye taşımadık. Milli irade dışında bir güç tanımadık. 1994'ten beri girdiğimiz her mücadelede milletimiz yanımızda oldu." ifadeleriyle değerlendirmelerini yaptı.

KAZANILAN BELEDİYELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanılan belediyeler ile ilgili "Kardeşlerim, AK Parti olarak 3 Kasım 2002'den bu yana girdiğimiz tüm seçimlerden bizi hep 1. olarak çıkartan milletime şükranlarımı sunuyorum. Milletimiz bugün bizi 15. defa 1. yaptı. AK Parti olarak tek başımıza veya Cumhur İttifakı'yla birlikte toplamda 778 belediye başkanlığı kazandık. Bu da ülkemizdeki belediyelerin yaklaşık yüzde 56'sının AK Parti tarafından yönetileceği anlamına geliyor. Bazıları kendilerini darı ambarında sanıyor. Şunu bilmeleri lazım bu kardeşiniz 4,5 yıl Cumhurbaşkanı ve iktidardayız, nasıl şu ana kadar geldiysek, öyle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CUMHUR İTTİFAKINA TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan balkonda yaptığı konuşması sırasında Cumhur ittifakına da katkılarından ötürü teşekkür etti. Erdoğan "Cumhur İttifakı'nın oy oranları 24 Haziran'a yakındır. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye ve bu partiye gönül veren kardeşlerime teşekkür ediyorum." dedi.

DOĞU'DA GELEN ZAFER

AK Parti'nin Doğu bölgelerinde elde ettiği zafer için özellikle bölgedekilere teşekkür ederken Beka Meselesinin önemine vurgu yaptı.

Erdoğan "Çok önemli bir konuyu belirtmek istiyorum: beka meselesindeki hassasiyetlerimize sahip çıkan özellikle Kürt kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Büyükşehirlerimizde, illerimiz, ilçelerimizde seçmenlerinin teveccühüyle göreve gelenlere çalışmalarında başarılar diliyorum. Mahallelerimizde ve köylerimizde seçilen muhtarlarımızı da tebrik ediyorum." dedi.

"BOYNUMUZUN BORCUDUR"

Erdoğan bazı bölgede gelen sonuçlar üzerine de değerlendirme yaparken "Hatayı millette değil kendimizde aramalıyız" dedi.

Erdoğan "Milletimize kendimizi ifade etme gayretinde olduk, eksiklerimiz varsa düzeltmemiz boynumuzun borcudur. Bunu milletimizde arayamayız. Eksiklerimizi tespit ve telafi etme çalışmaasına başlayacağız. YSK sonuçları açıklayana kadar itirazlarımız varsa yapacağız. Her olanda hayır vardır. Demokrasi mücadelesi budur." dedi.

"SİYASET HİZMETTİR, İNATLAŞMA DEĞİL"

Kazanılan bölgelere ilişkin çalışmaların devamn edeceğini "Ankara'da ilçelerin çoğu AK Parti'de Cumhur İttifakı'nda, şu anda İstanbul'da buraya geldiğim ana kadar mevcut ilçe sayısından daha fazlası Cumhur İttifakı'nda veya başa baş. Halkımız büyükşehir belediye başkanı olarak verse dahi ilçeleri AK Parti'ye vermiş.Biz siyaseti milletle inatlaşma, küçümseme değil; ülkeye ve millete hizmet etme olarak görüyoruz. İçinde milletin olmadığı bir siyasetin sonu faşizme çıkar. Bugüne kadar attığımız her adımda milletimizin rızasını aradık.Sizlerle beraber devam edeceğiz. Onun için şahsım dahil hiç kimse davamızdan büyük değildir. Ülkemizden daha öncelikli değildir." dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...