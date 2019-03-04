Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu toprakları böldürmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'da gündeme dair açıklamalarda bulundu.

HANGİ ÇUKURU AÇTIYSALAR O ÇUKURLARA GÖMDÜK MÜ

Türkiye'yi bölmeye kalkanlara hayat hakkı tanınmayacağını belirten Erdoğan, "Türkiyemizde Kürdistan diye bir bölge var mı? Bizim Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege, Marmara var. Bizde Kürdistan diye bir bölge yok ve tanımıyoruz. Sen Kürdistan'ı çok seviyorsan, Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var! Haydi oraya git! Biz bu toprakları böldürmeyeceğiz. Bölmek isteyenlere bu topraklarda hayat hakkı tanımayacağız. Biz bu teröristleri sonuna kadar kovalayacağız. Cudi'de mağaralarda bunları mağaralarda gömdük mü? Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de gömdük mü? Bitmedi. Gömmeye devam edeceğiz. Bunlar nerede, hangi çukuru açtıysalar, o çukurlara bunları gömdük mü? İHA'larla SİHA'larla, F-16'larımızla onlar kaçtı, biz kovaladık. Kendilerine göre şemsiye ile kendilerini koruyacaklar. Ne oldu, korudular mı?"

Erdoğan: Açtığınız şemsiyeler ne oldu? VİDEO

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Bartın'ın tüm ilçelerindeki, yaylalarındaki, ovalarındaki kardeşlerime en kalbi muhabbetimi gönderiyorum. Bartın ve Bartın'ın güzel insanlarını özlemişiz. Siz Bartınlı kardeşlerim şu gerçeği çok iyi bilmesini istiyorum, uzun zamandır gelememiş olsak da Bartın'ı asla unutmadık, asla ihmal etmedik. Sinemizi yakıp kavuran Bartın özlemini hiçbir zaman silmedik, silemedik. İnşallah bundan sonra daha sık gelecek, daha sık görüşeceğiz. İnşallah bundan sonra bu kadar ayrı kalmayacağız, hasreti bu kadar büyütmeyeceğiz.

BARTIN ÜLKENİN, BATI KARADENİZ'İN YOLUNU AÇMIŞTIR

Türkiye'nin son 17 senede siyaset, ekonomi, eğitim, sağlık, ulaşımda yazdığı destanlarda Bartın pay sahibi oldu. Ülkemizin, Batı Karadeniz'in, Bartın'ın yolunu açtınız. Türkiye'nin itibarına itibar kazandırdınız. Vefanızdan, kadirşinaslığınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi, yol arkadaşlığımızı daim eylesin. Sizlerden 31 Mart'ta da aynı tavrı bekliyorum. Sizlerden bir kez daha iradenize, geleceğinize, ülkenizin beka mücadelenize sahip çıkmanızı istiyorum.

BARTIN'A TOPLAMDA 6.5 KATRİLYON LİRA YATIRIM YAPTIK

31 Mart demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun. 31 Mart Türkiye için, aziz milletimiz için, Bartın için hayırlara vesile olsun. Bartın'a olan muhabbetimizi icraatlarımızla, eserlerimizle, yatırımlarımızla gösteriyoruz. Sizi lafla değil özle, yürekten seviyoruz. Son 17 yılda Bartın'da, toplamda 6.5 katrilyon tutarında yatırım yaptık. Evlatlarımız en refah ortamda eğitimli alsınlar 354 adet yeni derslik inşa ettik. Bartınlı gençler uzakta okumak zorunda kalmasınlar değil, üniversite imkanını onların ayağına getirdik. Bartın Üniversitesi'ni biz kurduk biz.

CHP GİBİ SOSYAL DEVLETİN EDEBİYATINI DEĞİL İCRAATINI YAPTIK

Bartın'da adeta sporcu yetiştirme merkezi. Kapalı yüzme havuzu, gençlik merkezi inşa ettik. Bartın'da da sosyal devlet ilkesinin en güzel örneklerini hayata geçirdik. CHP gibi sosyal devletin edebiyatını yapmadık, gerçek anlamda pratiğini ortaya koyduk. Şimdi her üniversite genci Kredi Yurtlar Kurumu'na müracaatını yaptıktan sonra geri döndürmek yok. Bartın'da yaşlılarımıza, engellilerimize toplamda 367 milyon lira kaynak aktardık. Sağlıkta Bartın'ı, tarihinin en büyük yatırımlarıyla buluşturduk.

FİLYOS LİMANI ALTYAPI İNŞAATINDA YARIYA GELDİK

Bartın'da toplam 18 sağlık tesisi yaptık. 400 yataklı devlet hastanemizle birlikte sağlık merkezinin yapımı devam ediyor. Filyos Limanı'nın altyapı inşaatında yarıya geldik. Bu projeyle bir liman kompleksi hayata geçiriliyor. Sadece Bartın'ın değil Zonguldak ve Karabük'ün ortak projesi olacak. Limanın ve bağlantılı projelerin faaliyete geçmesiyle bu şehirlerimiz tüm Karadeniz'in ana ihracat merkezi olacak. 2023 yılında inşallah limanı hizmete sunacağız.

BARTIN'IN ASIRLIK SORUNUNA ÇÖZÜM YOLLARI GETİRDİK

Hiçbir sorundan kaçmadık, çözüm için kolları sıvamaktan korkmadık. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet dört direk üzerine Türkiye'yi yükselteceğiz. Ulaşımda, enerjide, turizmde, tarımda adımlarımızı attık. Her geçen gün daha iyi gidiyoruz. Bizden önceki hükümetlerin halının altına süpürdüğü, senelerdir görmezden geldiği sıkıntılarla cesaretle yüzleştik. Tapudan kadastroya kadar insanımızın hayatını bizzat etkileyen her konunun üzerine gittik. Bartın'ın da asırlık sorununa çözüm yolları getirdik.

BARTIN'DA HAK SAHİPLERİ YAKINDA TAPULARINA KAVUŞUYOR

Bartın'ın bazı tapu problemleri var mıydı? Bartınlı vatandaşlarımız bu hususta ciddi sıkıntı yaşıyordu. CHP senelerdir bu meseleyi istismar etti. Ortaya doğru dürüst hiçbir çözüm getirmedikleri halde, sorunun müsebbibi bizmişiz gibi hava oluşturmaya çalıştılar. Sizlerin başınızı ağrıtan bu meseleyi çözüme kavuşturmak hamdolsun bizlere nasip oldu. Biz 2015'de oturduk, bu kanunu detaylıca çalıştık. Sizlerin lehine olacak şekilde değiştirdik. Türkiye taşkömürü havzasında kadastro çalışması yaparak hak sahiplerini belirledik. Bartın'da hak sahiplerine yakında tapularını peyderpey vermeye başlıyoruz. İmar barışı ile 21 bin 840 Bartınlı kardeşimizin tapu meselesini çözdük.

ŞU KAFAYA BAK, MANTIĞA BAK

CHP zihniyeti on yıllar boyunca bu ülkede iktidar oldu. Millet CHP'ye görev verdi. Bunlar tek başına iktidar oldular mı? Bunlar bizim camilerimizi kapatmadılar mı, ahıra dönüştürmediler mi? Hatay'ın belediye başkanı bir köyün yol meselesiyle ilgili 'Oy verirseniz hizmet alırsınız.' diyor. Şu kafaya bak, mantığa bak. Senin görevin nedir? Senin görevin hizmet etmek. Ne demek yani 'Sen bana oy verirsen sana hizmet var'. Bizim böyle hizmet anlayışımız yok. Bu adam belediye başkanı değil, sokak kabadayısı sokak. Şu hale bak!