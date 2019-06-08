Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı telefonu

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Acun Ilıcalı, Mesut Özil'le karşılıklı dans etti

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Restoran yanarken restoranın sahibi ile kardeşi kavgaya tutuştu

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Anne ve oğlu kayısı bahçesinde cinayete kurban gitti

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Sarı Yelekliler eyleme devam ediyor

1 Kılıçdaroğlu, Antalya'da Deniz Baykal'ı ziyaret etti Antalya'ya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal ile 1 saat basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

2 Yurt genelinde hava durumu Pazartesi gününden itibaren aralarında İstanbul'un da bulunduğu 26 il için yağış uyarısı yapıldı.

3 Kaza yapan kadın sedye üzerinde telefonunu istedi Samsun'da gerçekleşen kazada, taksinin çarpmasıyla yaralanan kadın sedye üzerinde, "Nereye götürüyorsunuz beni, telefonumu verin” dedi.

4 Ölen teröristlerin kimlikleri belli oldu Tunceli'de mağaraya kıstırıldıktan sonra etkisiz hale getirilen teröristlerin, daha önce birçok terör faaliyetinde bulunduğu öğrenildi.

5 Düğün arabası trafiğe takıldı Kocaeli'den Gebze'deki nikah için yola çıkan çift salona ulaşmak için trafikte uzun bir süre geçirdi.

6 Rakibimiz İzlanda tek golle 3 puanı kaptı A Milli Takımımızın EURO 2020 eleme grubundaki önemli rakiplerinden olan İzlanda, Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti ve puanını 6'ya çıkardı.