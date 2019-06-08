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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı telefonu

Beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan bugün son yolculuğuna uğurlanırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arslan'ın eşi ve oğlunu arayarak başsağlığı diledi.

AA | 08.06.2019 - 16:49..
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CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, bayram tatili için Antalya'da beyin kanaması geçirdi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Arslan, bugün kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Arslan'ın eşi ve oğlunu arayarak başsağlığı diledi.

TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milletvekili Arslan'ın eşi Nursel Arslan ve oğlu Mesut Can Arslan’la telefonla görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız görüşmede, merhum Kazım Arslan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilemiştir." denildi.

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