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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ruanda'daki soykırımın faili Fransızlardır

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 800 bin kişinin yaşamını yitirdiği Ruanda'daki soykırımın sorumlusunu açıkladı.

Haber Merkezi | 24.04.2019 - 11:47..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu'nda konuştu.

"FAİLLERİ FRANSIZLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Ruanda'daki soykırımdan Fransa'nın sorumlu olduğunu belirterek, "25 sene önce Ruanda'da 800 bin insanı soykırımda kimlerin öldürdüğü aşikardır ve failleri Fransızlardır. Kalkıp bize ders veriyor Fransızlar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ruanda'daki soykırımın faili Fransızlardır

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

"Osmanlı Türkçesine savaş açanların amacı, bugünkü alfabemizi ve Türkçemizi savunmak asla değildir. Bilakis asıl gaye, milletimizin mazisiyle olan bağlarını tümden kesmektir.

OSMANLI TÜRKÇESİNİ BİLMEK ELZEM

Cumhuriyeti'miz kurulduktan sonra, tek parti döneminde milletimizin geçmişiyle bağlarının kopartılmasına yönelik fevkalade yanlış bir politika izlenmiştir. Osmanlı'yı reddeden, Selçuklu'yu görmezden gelen, İslam medeniyetine tümden düşman kesilen, Türk tarihini daracık bir tarihe hapsetmek isteyen kısır bir anlayış türetilmiştir.

Sadece Osmanlı değil Cumhuriyet tarihini hakkıyla çalışmak için de Osmanlı Türkçesini bilmek elzemdir, gereklidir. Çünkü Gazi Mustafa Kemal'den İsmet İnönü'ye, Celal Bayar'dan Kenan Evren'e kadar Cumhuriyet dönemi devlet adamlarının önemli bir bülümü de notlarını Osmanlı Türkçesi ile tutmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ruanda'daki soykırımın faili Fransızlardır


Arşiv, milletin ve devletin hafızasıdır. Hafızası olmayan milletler nereden geldiklerini, nerede durduklarını ve nereye gideceklerini bilemezler.

OSMANLI EN İYİ KAYIT TUTAN DEVLET

Hep yanarım, Süleymaniye'deki o kütüphanelerimizin, arşivlerimizin haline. Bizi Kağıthane'deki yeni yerin yapımına o itmiştir. Özellikle Osmanlı, dünyada en iyi kayıt tutan devletlerin başında gelir. Bugüne kadar Osmanlı arşivlerine yönelik çalışmalarda, 31 milyon belge tasnif etmiştir. Cumhuriyet döneminde bu hazinenin kıymeti bilinememiş, önemli bir kısmı heba edilmiştir.

SORUMLUSU NE TÜRKLER NE MÜSLÜMANLARDIR

Arşivler sayesinde tüm dünyaya haykırdığımız meselelerden biri de Ermeni meselesidir. Çoğu defa biz bunun mağduru olduk. 4 milyon insanın ölümünün sorumlusu ne Türkler ne Müslümanlardır. Soykırımdan söz edenler, 80 yıl önceki Yahudi avını herhalde hafızalarından sildiler. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nı çıkaranlar bellidir. Kalkıp bize ders veriyor Fransızlar. Bunlar tüm dünyayı aldatmanın peşinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ruanda'daki soykırımın faili Fransızlardır

Bir keresinde Fransa'nın devlet başkanlarına söyledim. Cezayir'de yaptığınız katliamı çok iyi biliyoruz.

TÜM DÜNYA DUYACAK

Elmasları, altınları toplamak için nasıl kıyım yaptığınızı biliyoruz. İnsanlar bunları iyi insan sanıyorlar. En önemli belgeler arşivimiz. Önce kendi gençliğimizden anlatacağız. Tüm dünya duyacak. Katliamların tamamının altını kazıdığınızda bugün karşımızda yaygara koparanları göreceksiniz.

SİZ DE ARŞİVLERİNİZİ AÇIN

Ecdadımız gibi biz de mazlumun yanındayız. Bizi Ermeni meselesi yüzünden köşeye sıkıştırmak isteyenlerin karşısına arşivlerle çıkacağız. Gelin Ermeniler siz de arşivleriniz açın. Amacı gerçekleri bulmak isteyenlerin herkese kapımız, arşivimiz açık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ruanda'daki soykırımın faili Fransızlardır


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