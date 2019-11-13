Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'da...

Kritik görüşme öncesi Beyaz Saray'a gelişinde tören kıtası tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ve eşi Emine Erdoğan, makam aracından inişlerinde ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamladı.

Görüşme öncesinde kameraların karşısına geçen liderler, kısa bir açıklama yaptılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da VİDEO



TRUMP TEŞEKKÜR ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin son dönemde (Suriye'de) 100'den fazla DEAŞ savaşçısını yakaladığını belirterek, Türkiye-Suriye sınırında yapılanlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiğini söyledi.

S-400 VE F-35'LER GÜNDEMDE

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun süredir dost olduklarını vurgulayarak, bugün S-400 ile F-35 konusunda da konuşacaklarını vurguladı.



