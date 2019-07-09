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Erdoğan: Suriyeliler konusunda AB'den destek görmedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Zirvesi'nde mülteci sorunuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 09.07.2019 - 11:02..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı için geldiği Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor.

"AB'DEN DESTEK GÖRMEDİK"

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'nde konuşan Erdoğan, "Düzensiz göçle mücadele için tedbirler aldık, Suriyeliler konusunda Avrupa'dan destek görmedik, AB ülkeleri, sayısı onlarla ifade edilecek mülteci kotalarında dahi anlaşamazken, Türkiye 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor" dedi.

Erdoğan: Suriyeliler konusunda AB'den destek görmedik

"Başta Balkan ülkeleri olmak üzere Avrupa kıtasının tamamının güvenliğine paha biçilemez katkı sağladık. Ancak bu zorlu süreçte Avrupalı dostlarımızdan beklediğimiz desteği ve insani tavrı göremedik."

Erdoğan: Suriyeliler konusunda AB'den destek görmedik

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