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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Moskova'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le Moskova'da bugün bir araya geliyor.

Haber Merkezi | 05.03.2020 - 08:42..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Moskova'ya gidiyor

Suriye'de Türk askerine yapılan hain saldırı sonrası, Türkiye ve Rusya arasında ipler gerilmiş, yeni bir yol haritası için düğmeye basılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya gelecek.

Görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanısıra İdlib özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Moskova'ya gidiyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MOSKOVA'YA GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 10.30'da Moskova'ya hareket edecek.

ERDOĞAN'DAN MOSKOVA'YA MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yapılan grup toplantısı sonrasında bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Erdoğan, James Jeffrey'nin 'Mühimmat sağlamak istiyoruz' şeklindeki açıklamasıyla ilgili olarak, "Bu tür taleplerimizi Trump'a ilettik" dedi. Erdoğan Moskova'da yapılacak zirveyle ilgili olarak beklentisinin bölgede süratle ateşkes sağlayabilmek olduğunu söyledi.

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