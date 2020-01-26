Erdoğan: Cezayir ile yüksek düzeyli işbirliği imzalarını attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cezayir'de mevkidaşı Abdülmecid Tebbun ile birlikte ortak bir basın toplantısı düzenledi.

"Görüşmelerimizin siyasi ,askeri ve ticari, kültürel boyutları vardı. Geniş bir değerlendirme yaptık" diyen Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"CEZAYİR İLE KADİM DOSTLUK BAĞLARIMIZ VAR

"Türkiye Cezayir'in geleceğini kendi geleceğinden ayrı görmemektedir. Ülkemiz ve Cezayir arasındaki geçmişi 5 asra dayanan ortak tarih ve derin kardeşlik ve dostluk bağlarından güç alarak ikili ilişki ve iş birliğimizi her alanda daha ileriye taşımak inancındayız."

"YÜKSEK DÜZEYLİ İŞBİRLİĞİ İMZALARI ATTIK"

"Görüşmelerimizin siyasi ,askeri ve ticari, kültürel boyutları vardı. Geniş bir değerlendirme yaptık. Bugün ülkelerimiz arasında yüksek düzeyli işbirliği imzalarını attık. Aziz kardeşim Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u ülkemize de davet ettik ve bu toplantıyı en kısa zamanda Türkiye'de de yapmayı planladık. Afrika kıtasındaki en büyük ikinci ortağımız olan Cezayir'le ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmayı aramızda değerlendirdik."

KAZAN - KAZAN İLKESİYLE HAREKET EDİYORUZ

Aramızdaki ilişkileri ülkelerden birini pazar olarak görerek değil. Kazan-Kazan politikası gereği ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Yeni ortaklıklar, yeni istihdamlar doğrultusunda iş adamlarımızı teşvik ediyoruz.

VİZE KOLAYLIĞI

Yeni vize merkezleri kurarak Cezayirli gençlerin Türkiye'ye ziyaretleri ve seyahatlerini genişletiyoruz. Belli kategorilerde vizeyi ahiren kaldırdık. Ayrıca güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla savunma sanayii işbirliklerini de araştırmaya devam kararı aldık.