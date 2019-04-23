Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti

23 Nisan dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı makamını bir çocuğa devreden Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sevgili çocuklar, değerli misafirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hoş geldiniz. İstikbalimizin teminatı olan siz çocuklarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı kutluyorum.

Sizler anne ve babalarınızla beraber 82 milyonun da göz bebeğisiniz. İnşallah sizlere daha güzel bir gelecek hazırlamak için çalışmayı sürdüreceğiz."

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SORULARI ÇOCUK CUMHURBAŞKANI YANITLADI

Ardından çocuk cumhurbaşkan kısa bir açıklama yaptı ve soru cevap kısmına geçildi. Soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koltuğu 1 günlüğüne devrettiği çocuk yanıtladı.

SİSTEMDEN MEMNUN MUSUNUZ

Çocuk cumhurbaşkanına, "Yeni bir sisteme geçildi. Bu sistemden memnun musunuz? Kabinede bir revizyon öngörüyor musunuz?" sorusu soruldu.

Çocuk, "Zaten yeni kabinem burada. Bence sistem başarılı bir şekilde gidiyor. Aşılamayacak bir sorunumuz yok. Teşekkrü ederim." dedi.

ERDOĞAN'I GÜLDÜRDÜ

Gülerek araya giren Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Sanki benim söyleyeceklerimi söyledi yahu." dedi.

KILIÇDAROĞLU SORUSU

Çocuğa ayrıca "Kılıçdaroğlu'na saldırı gerçekleştirildi. Arayacak mısınız? sorusu soruldu.

Çocuk cumhurbaşkanı, "Telefonu bende yok. Aramayacağım. Şiddetin her türlüsüne karşıyız." dedi.

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