Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uçaklarımız PKK'ya mezar oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

"Sincar'a girdik mi, girdik. Uçaklarımız o PKK teröristlerine oraları mezar yaptı mı, yaptı. Bir gece ansızın gelebiliriz demiştik. Yine geleceğiz." diyen Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"O ÇUKURLARI MEZAR EDECEĞİZ"

"Bay Kemal bak terörle mücadelede neler yapıyoruz. Gördün mü, duydun mu? Bak Sincar'a girdik mi, girdik. Uçaklarımız o PKK teröristlerine oraları mezar yaptı mı, yaptı.

İftihar etmen lazım. O kol kola gezdiğin terör örgütü mensupları var ya, onların açtıkları çukurları kendilerine mezar edeceğiz. Sen kimlerin yanında yer alacağını öğrenemedin. Sen onlarla beraber devam et, biz milletimizle beraber devam ediyoruz. Ve dedik; Bir gece ansızın gelebiliriz. Yine geleceğiz. Nerede bir sıkıntı varsa orada biz olacağız."

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

TOPLAM YATIRIM BEDELİ 1 MİLYAR 349 MİLYON LİRA

"Denizli'ye de elimiz boş gelemezdik. Belediyelerimizin tamamladığı yatırımların bugün resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Toplam yatırım bedeli yaklaşık 1 milyar 349 milyon lira olan eserleri resmen hizmete açıyoruz.

Bu yatırımların hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

CHP BELEDİYECİLİKTEN ANLAMAZ

Belediyecilik AK Parti'nin işidir. CHP filan bu işten anlamaz. Ben İstanbul'u kimden aldım? CHP'den aldım. İstanbul'da belediyeyi aldığımız İstanbul susuzdu, çöp dağları vardı. Hava kirliliği tavan yapmıştı. O susuzluğun olduğu İstanbul'a dağları delerek su getirdik. Ve 2040'a kadar İstanbul'un su sorununu çözdük.

Bir taraftan Istranca dağlarından bir taraftan Sakarya'dan su getirdik. Boğaz'ın altından da karşılıklı deplase ettik. İstanbul'da artık su sorunu yok. Biz buyuz.

İNŞALLAH İZMİR'İ DE ALACAĞIZ

Şimdi inşallah İzmir'i de alacağız. Ona hazırlanıyoruz. Onun için hep birlikte gayret göstereceğiz. İstanbul'a çöp dağları yükselmişti. Ümraniye'de vahşi depolama patladı, 39 vatandaşımız öldü. CHP'li belediyeydi. Herkes bunu unuttu. Bay Kemal senin haberin var mı bundan? Sen önce bunun hesabını ver. Gazeteler maske dağıtıyordu. 50 bin haneye doğalgaz gelmişti. Belediye başkanlığım süresince 1 milyon 250 bin eve doğalgaz bağlattım. Şimdi şunu söylüyorum, CHP demek çöp demektir, CHP demek susuzluk demektir, CHP demek yolsuzluk demektir, CHP demek yasaklar demektir. İşte biz bunları kaldırdık.

CHP KUMARHANE AÇIYORLAR DEDİ

Şimdi önümüzde 3.5 ay var. 3.5 ay sonra sandıklardan inşallah AK Parti'yi en güçlü şekilde çıkartıyor muyuz? Zaten AK Parti demek gençlik demektir. Unutmayın, 2 tane dev proje dedim. Bunlardan birisi millet bahçeleri. 1 ay olmadı, İstanbul'da 5 millet bahçesinin açılışını yaptık. Oralar muhteşem oldu. Bir de ne demiştim, millet kırahathaneleri demiştim. Şu anda muhteşem millet kırahathaneleri açıyoruz. İçinde çay ve kek, ücretsiz olarak gençlere dağıtılıyor. Bu CHP ne dedi, kumarhane açıyorlar dedi. Çünkü bunların işi okey ıstakasını koyacak, tuğlaları dizecek. Bu kırahathanelerde gençlerimiz gelecek derslerini çalışacak. Ama çayını da kahvesini de simidini de kekini de orada bulacak. Bu devletin milletiyle kaynaşması demektir.

SADECE ANA MUHALEFET BU GERÇEKLERE KÖR

Türkiye'nin yükselişi herkes tarafından görülüyor ve kabul ediliyor. Sadece ana muhalefet bu gerçeklere sağır ve kör. Bay Kemal bak terörle mücadelede neler yapıyoruz. Gördün mü, duydun mu? Bak Sincar'a girdik mi, girdik. Uçaklarımız o PKK teröristlerine oraları mezar yaptı mı, yaptı. İftihar etmen lazım. O kol kola gezdiğin terör örgütü mensupları var ya, onların açtıkları çukurları kendilerine mezar edeceğiz. Sen kimlerin yanında yer alacağını öğrenemedin. Sen onlarla beraber devam et, biz milletimizle beraber devam ediyoruz.



BENİM KÜRT KARDEŞLERİMİ SOKAĞA DÖKENLER BUNLAR DEĞİL MİYDİ

Nerede bir sıkıntı varsa, orada biz olacağız. Çıkmışlar parlamentoda bize akıl veriyorlar. Diyorlar ki, arkadaşlarımızı vurdular. Ya sizin arkadaşlarınız değil vatandaşlarımızı kırdıran.

Ya benim Kürt kardeşlerimi sokağa dökenler bunlar değil miydi. Şimdi bir tanesi içeride yatıyor. Adaletin bedeli neyse bunu ödeyecek. Ve BTÖ'nün başı ile ilgili yaptıkları ortada. Hale bak hala durdukları yok. PKK'sı PYD'si YPG'si FETÖ'sü bunların hepsi aynı. Bunlar halkımızı böldüler, parçaladılar.

Milletimize göğüslerini gererek ifade edebilecekleri hiçbir projeleri olmadığı için işi yüzsüzlüğe vurdular. Geçtiğimiz günlerde CHP lideri bütçe görüşmeleri için çıktığı kürsüde bir sürü zırvayı sıraladı. Diyor ki, hastanelerde tedavi yapılmıyor, hastanelerde muayene yok. Bay Kemal senin genel müdürlüğündeki hastaneler yok. Onlar mazi oldu. Benim halkım gerçekleri biliyor. Senin dönemindeki gibi kuyruklarda ölenler yok. İlacını alamıyordu benim vatandaşım. Şimdi ilacını hastanenin eczanesinden almaya gerek yok. Şimdi bir de şehir hastanelerini yapmaya başladık.

ÜLKEMİZDE YARGIYA GÜVEN OLDUKÇA YÜKSEK

Avrupa Komisyonu başta olmak üzere uluslararası kuruluşların araştırmalarına göre, ülkemizde yargıya olan güvenin oldukça yüksek bir seviyede seyrettiği görülüyor. Milletimizin büyük bir bölümü, anlaşmazlıklarını yargı kanalıyla çözmeyi tercih ediyor. Geçmişte önce vesayet güçleri ardından FETÖ tarafından yıpratılan adalet sistemimiz milletimizin gönlündeki yerini korumaya devam ediyor. Ülkemiz ve yargımız böylesine ölümcül bir virüsten temizlenmişken, yargının güvenilirliğini sorgulamak terör örgütlerinin değirmenine su taşımaktır. Ülkemizde artık adalet sistemi, sadece ve sadece Türk milleti adına görev yapacaktır.

Bay Kemal egemenlik kayıtsız şartsız değil mi? 20 Temmuz'da OHAL kararını Meclis aldı. Sana mı soracaktı? Kararı alan TBMM, iş bitmiştir. Bu zat kendisinin de içerisinde olduğu TBMM'nin iradesini darbe olarak niteliyor. Bunların milletin temsilcilerine saygısı bu kadardır."

