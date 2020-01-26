Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki bakanlar ve yetkililerle, Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren anne Ayşegül Civelek ile oğlu Muhammet Salih Civelek'in Mevlana Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından Merkez Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallerine geçti.

Erdoğan burada yıkılan binalarda yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde izleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan depremde hayatını kaybeden 2 kişinin cenaze törenine katıldı

CENAZE TÖRENİNDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatlarını kaybeden anne Ayşegül Civelek ile oğlu Muhammet Salih Civelek'in cenaze töreninde duygusal anlar yaşadı.