taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9428
Euro
6.554
Altın
1571.81
Borsa
122141.75
Gram Altın
300.359
Bitcoin
50641

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da deprem bölgesinde incelemelerde bulunurken, bir cenazede duygusal anlar yaşadı.

AA | 26.01.2020 - 00:32..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki bakanlar ve yetkililerle, Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren anne Ayşegül Civelek ile oğlu Muhammet Salih Civelek'in Mevlana Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından Merkez Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallerine geçti.

Erdoğan burada yıkılan binalarda yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde izleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan depremde hayatını kaybeden 2 kişinin cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerle buluştu

CENAZE TÖRENİNDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatlarını kaybeden anne Ayşegül Civelek ile oğlu Muhammet Salih Civelek'in cenaze töreninde duygusal anlar yaşadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerle buluştu

İlginizi Çekebilir
Osmaniye'den deprem bölgesine 2 ton sucuk
Kadirli ilçesinde deprem nedeniyle iptal edilen Sucuk Ekmek Festivali’nde dağıtılacak 2 ton sucuk, şalgam suyu ve Kadirli turpu Elazığ’a gönderildi.
24 saat sonra kurtarılan küçük kızın annesi de sağ çıkarıldı
Depremde yıkılan binanın enkazında çalışma yapan ekipler 24 saat sonra 5 yaşındaki bir kız çocuğunu kurtardı.
Adıyaman'daki 200 mahkum İslahiye'ye getirildi
Depremin etkisi ile bazı bölümlerinde çatlaklar oluşan Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun tahliyesine başlandı
Depremzedelere montunu gönderdi
Düzce’den deprem bölgesi için yardım toplanırken, 6 yaşındaki Muhammet’in montunu çıkartıp depremzedelere göndermesi duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerle buluştu

104
Süleyman Soylu: 15 bin vatandaşımıza barınak sağlandı

Süleyman Soylu: 15 bin vatandaşımıza barınak sağlandı

0
Sağlık Bakanı, yaralılar hakkında bilgi verdi

Sağlık Bakanı, yaralılar hakkında bilgi verdi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir