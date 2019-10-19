Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silah ambargosuna yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Çabalarımız neticesinde, Türkiye-Afrika ilişkilerini 15 yıl önce hayal dahi edilemeyecek bir seviyeye getirdik. Afrika kıtası ile münasebetimiz altın çağını yaşıyor.

Önümüzdeki dönemde Afrika Türkiye arasındaki ticaret hacminin 50 milyar doların üzerine çıkacağına inanıyorum. Mezun ettiğimiz 10 bin 480 öğrenci, Türkiye'nin gönül elçileri olarak Afrikalı kardeşlerimize hizmet ediyor. Bizi zaman zaman Afrika'da ne işiniz var diyerek suçluyorlar. Türkiye'nin işbirliğini hazmedemiyorlar.

Bugün bize hak, hukuk ve özgürlük dersi verenlerin neredeyse tamamının geçmişinde ya katliam ya işgal ya da sömürgecilikle lekesi vardır.

1994 yılında Ruanda soykırımında hangi sömürgeci devletin parmağı olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Barış Pınarı harekatı yüzünden bize silah ambargosu uygulayanlar Ruanda'da teröristlere silah yardımı yapmıştı. Eli kanlı katilleri silaha boğdular. Silah satışını durdurmayı akıllarından geçirmediler.

Batı dünyası ve BM, Ruanda'da tam üç ay boyunca 800 bin insanın vahşice öldürülmesini sadece seyretmiştir.

Bir batılı devlet adamının şu ibretlik sözünü paylaşmak istiyorum; bir damla petrol bir damla kandan daha kıymetlidir... William Churchill'in sözleri hala geçerlidir.

Kıta'daki birçok karışıklığın arkasında Batılı silah ve petrol şirketleri çıkıyor."

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