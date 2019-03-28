Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lider kadrodan bir grup imha edildi

Yerel seçimlere yalnızca 2 gün kaldı. Seçime saatler kala son mitingler gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'nın Haymana ilçesinin ardından Elmadağ'a geçerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnlerine gireceğiz dedik ve girdik. İşte dün bölücü örgütün lider kadrosundan bir grubu Irak'ın kuzeyinde başarılı bir operasyonla imha edildi" diye konuştu

"BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN LİDER KADROSUNDAN BİR GRUP İMHA EDİLDİ"

Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de inlerine gireceğiz dedik ve girdik. İşte dün bölücü örgütün lider kadrosundan bir grubu Irak'ın kuzeyinde başarılı bir operasyonla imha edildi. F16, İHA, SİHA, Atak helikopterlerimizle daima tepelerindeyiz. 'Kandil'de terörist yok' diyen Bay Kemal'e, ittifak ortaklarına rağmen Suriye ve Irak'taki terör bataklıklarını tek tek kurutuyoruz. Bay Kemal 'YPG buraya niye saldırsın?' diyor. Çünkü onlarla beraber,onlarla omuz omuza. Ne diyordu Bay Kemal, 'Darbe olursa tankın üstüne ilk ben çıkarım'. O gece FETÖ'cülerle anlaşıp havaalanından kaçtı. Ben milletimle beraberdim, Bay Kemal oradan kaçıp gitmişti. Bakırköy Belediyesi'nde kahvesini yudumlarken biz de darbecilere karşı orada Mehmetçiğimizle, polisimizle beraber onları yok ediyorduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Elmadağ, Elmadağ olalı herhalde böyle bir katılım görmedi. Bugün Elmadağ bir başka. Şimdiden Pazar akşamını görüyorum. Mevlam muhabbetimizi, gönüldaşlığımızı daim eylesin. 24 Haziran'daki desteğinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Şahsıma bir dönem daha Türkiye Cumhurbaşkanı olarak sizlere hizmet etme, milletime hizmetkâr olma imkanını tanıdınız. Her birinize teşekkür ediyorum. Koşan, koşturan, terleyen bir cumhurbaşkanı olacağımızı söz vermiştik. Milletimizin başını dik tutacağımızı söylemiştik. Yatırımda, turizmde, dış politikada başarıdan başarıya taşıyacağız demiştik. Milletimizin iradesine leke sürdüreceğimizi vadetmiştik.

"31 MART SADECE SEÇİM DEĞİL AYNI ZAMANDA BEKA MESELESİDİR"

Sizin itimadınıza, sizin dualarınıza layık olacağız inşallah. Bunun için milli iradenin bir kez daha sandıkları fethetmesi lazım. Bunun için Elmadağ'ın, Ankara'nın bizim arkamızda sapasağlam durması lazım. Vatandaşıyla aynı safta duran, aynı hedefe koşan bir devlet adamını durdurabilecek hiçbir engel yoktur. Kardeşlikle, dayanışmayla giden bir ülkenin önünü hiç kimse kesemez. 31 Mart seçimleri sadece yerel seçimler değil aynı zamanda beka seçimleridir. Pazar günü sandıklardayız. Aman ha, sandıklara gitmeyi ihmal etmiyoruz. Hanım kardeşlerim kaleyi içeriden siz fethedeceksiniz.

"BEYNİ SULANMIŞ! NEYİN İNTİKAMINI ALIYORSUN BE AHMAK!"

Birileri 'Pazar günü intikam seçimidir' diyor, be ahmak! neyin intikamı? Beyni sulanmış. Bu ifadelerini kullananlara yargıda gereken cevabı vereceğiz. Benim vatandaşıma terörist dediğimi söyleyen bayana da yargıda cevabı vereceğiz. 31 Mart'ta sizlerden bir kez daha sandıkları patlatmasını bekliyoruz. Elmadağ'da sizlerin yüzünde bu kararlılığı görüyorum. Son 50 günde 49 ile gittim. Peki diğerleri ne yaptı? Herhalde Ankara'da şu anda kahve yudumluyorlar. Ama bizim işimiz var, bizim davamız var, bizim derdimiz var. Ziyaret ettiğim 27 ilçenin her birinde bu coşkuyu görüyorum. Benim vatandaşım kimin kiminle iş tuttuğunu, yol yürüdüğünü görüyor.

"ÜLKEMİZİN PARMAKLA GÖSTERİLEN BELEDİYE BAŞKANLARINDAN"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki kardeşimiz geçmişi başarılarla dolu bir kardeşimizdir. Özhaseki belediye hizmetlerinde 25 yıllık tecrübesi olan, ülkemizin parmakla gösterilen belediye başkanlarından biridir. Daha sonra kendisini Ankara'ya aldım. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı Mehmet Özhaseki kardeşimize verdim. Çevre Şehircilik aslında yerel yönetimin bir üst kademesi. Kısa sürede bir adım daha attık, o bakanlığı sürecinde terör örgütü Doğu'daki illerimizi nasıl çukurlarla, kanallarla ne hale getirdiğini biliyorsunuz. O yıkılan yerlere şimdi modern bir Diyarbakır, Şırnak, Silopi, Nusaybin, Siirt, Mardin, Van'ı ayağa kaldırdı.

"4,5 YIL ÜLKENİN BAŞINDA ŞU KARDEŞİNİZ VAR"

Cumhurbaşkanı olarak Mehmet Özhaseki kardeşim büyükşehir belediyesi olarak Gökhan Küçükçelebi kardeşim ilçe belediye başkanı olarak elele vereceğiz. Bu üçlü dayanışma mı başarılı mı olur yoksa devletle hiç irtibatı olmayan bir mekanizma mı? 4,5 yıl ülkenin başında bu kardeşiniz var. Kabine aynı şekilde fakirin kabinesi. Burada farklı şekilde olursa, uyum içinde olmadığımız birilerine destek olur mu?

"BÖYLE BİR ŞAHSA BAŞKENTİN ANAHTARI TESLİM EDİLİR Mİ?"

nkaralı lafa değil işe bakar. Ankaralı alengirli işlere bulaşanlardan haz etmez. Eş başkanlardan azar yiyenlere emaneti teslim etmez. Bay Sezai diye birisi var. Tehditleri içine sindiren bir şahıs bu şehirde büyük şehir belediye başkanlığı yapabilir mi? Sosyal medyadan sürekli ayar yiyen, azar yiyen bir kişi sizi temsil edebilir mi? Allah için bu adama başkentin anahtarları teslim edilebilir mi? Geçmişi hile, çek senet usulsüzlükleri olan şahsa Ankara teslim edilebilir mi? Türkiye'nin başkentini yönetebilir mi? Böyle bir şahıstan ne Ankara'ya ne de Elmadağ'a hayır gelmez. Defolu adaylar benim Ankaralı kardeşlerimi temsil edemez.

"HADİ GELİN O ZAMAN! AMA BUNLAR DA O YÜREK YOK Kİ!"

Kimileri Kandil'de, kimileri Pensilvanya'da duruyor. Hadi gelin buraya. Niye gelemiyorsunuz? Ama bunlarda o yürek yok. Neden Corç'un, Hansın'ın kucağında duruyorsunuz. Biz bu ülkede halkımın huzurunu kaçıranlarla bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.

"ELMADAĞ'I KIRIKKALE, SİVAS VE YOZGAT'A BAĞLIYORUZ"

Elmadağ Hulusi Alataş devlet hastanesini biz kazandırdık. Toplum Sağlığı Merkezi'nin ihalesi de adım adım ilerliyor. Ulaşımda 195 trilyon maliyeti olan Elmadağ-Kırıkkale ayrımı Kalecik yolunun büyük kısmını tamamladık. TOKi vasıtasıyla 536 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Elmadağ viyadüğünü tamamladık. Önümüzdeki yıl yüksek hızlı treni faaliyete geçerek Elmadağ'ı, Ankara, Yozgat ve Sivas'a bağlıyoruz. Elmadağ'a millet kütüphanesi, ev hanımlarımız için mahalle konağı, cep terminali, mahallelerimize mini futbol sahaları yapacağız.