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Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'lilerle görüşülmesi talimatı verdi

EYT'lilerin sorunlarının çözüme kavuşması için talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda formül üretilmesi için bir akademisyeni görevlendirdi.

Haber Merkezi | 11.09.2019 - 16:04..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'lilerle görüşülmesi talimatı verdi

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

NTV yayınında konuşan TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, bu konuda bir formül üretilmesi için harekete geçildiğini duyurdu.

"EYT'LİLERİN DÜŞÜNCELERİNİ ALACAK"

Kılıç şunları söyledi: "Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lilerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'lilerle görüşülmesi talimatı verdi ViDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'lilerle görüşülmesi talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'lilerle görüşülmesi talimatı verdi


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