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Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolcu Mesut Özil'i kabul etti

Arsenal oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a nikah davetiyelerini verdi.

AA | 16.03.2019 - 10:55..
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve nişanlısını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolcu Mesut Özil'i kabul etti

NİKAH DAVETİYESİNİ VERDİ

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda kabul ettiği Özil ve nişanlısı Amine Gülşe ile bir süre görüştü.

Kabulde, Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nikah davetiyesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolcu Mesut Özil'i kabul etti

DAHA ÖNCE FORMA HEDİYE ETMİŞTİ

Mesut Özil, daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüş, bu görüşmede Özil, Erdoğan'a formasını hediye etmişti. Öyle ki görüşme Alman medyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolcu Mesut Özil'i kabul etti

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