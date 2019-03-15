Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep mitinginde vatandaşlara hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"İhracatta 7 milyar dolar sınırını zorlayan şehrimiz inşallah turizmde de başarılara ulaşacaktır. İnşallah Gaziantep 31 Mart'ta yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır.

Son 17 yılda Gaziantep'e ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 35 katrilyon yatırım yaptık. Laf ola beri gele yok. Bunlar resmi rakamlar. 10 bin 830 adet yeni derslik inşa ettik. Şehrimize ikinci devlet üniversitesini kurduk. Birkaç yıl içerisinde iki tane Gaziantep'te bir tane Nizip'te olmak üzere yeni yurt binaları da açıyoruz.

Biz ne aldatan olduk, ne aldanan olduk. Eski stadın yerine, inşallah millet bahçesini kuruyoruz. Muhteşem bir millet bahçesi. İçinde de millet kırahathanesi olacak. Bunun içinde çocuk kütüphanesinden, yüzme havuzuna kadar her türlü sosyal tesisin olduğu Hasan Cemal Güzel Millet Kırahathanesi'ni açacağız.

Sağlıkta son 17 yılda toplamda 1135 yataklı 83 adet tesis kazandırdık. Şimdi de 1875 yataklı bir şehir hastanesi yapıyoruz. Dün Bilkent'te 3700 yataklı bir şehir hastanesini açtık. Bir benzerini de inşallah Gaziantep'te açacağız. Gaziantep'e de yakışır. 25 Aralık devlet hastanemizi de 300 yataklı bir ek bina ile büyütüyoruz.

Şimdi geliyorum müjdemize. Gaziantep'in içinde 10 milyon 700 bin metrekare büyüklüğünde bir askeri alan var. Buradaki askeri birliği, şehir içinde tutmanın bir anlamı kalmadığını gördük. Bu devesa alanı Antep'in hizmetine sunmaya karar verdik. Bu alanın yarısını gül bahçeleriyle, ıhlamurlarıyla, çınarlarıyla bir millet bahçesi haline dönüştüreceğiz. Kalan kısmına da Antep'in tarihi, kültürü ve mimarisine uygun bir medeniyet şehri kuracağız. Buradaki binaların her biri hayatlarıyla birer Antep evi şeklinde yapılacak. Şehrimizin adeta çehresini değiştirecek dev bir hizmeti sizlere kazandırmış olacağız.

Şu anda 81 vilayette doğalgaz var. 921 ilçemizin yarısında doğalgaz var. Ulaştırmada altı katrilyon liralık yatırım yaparak bölünmüş yolları 396 kilometreye ulaştırdık. Şanlıurfa-Gaziantep hızlı trenini de tamamladığımızda, Gaziantep hem doğusuna hem batısına hızlı trenle bağlanmış olacak. Gaziantep Havalimanı'nın 2003'teki yolcu 223 bindi, geçen yıl 2 milyon 665 bine çıkardık.

Gaziantep'e 3 baraj ve 2 gölet inşa ettik. Gaziantep'in uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak için, içme suyu hattını inşa ediyoruz. 1.2 katrilyon olan Düzbağ projesinin temelini attık. Bu projeyle Gaziantep'in 50 yıllık su ihtiyacı karşılanacak hem de elektrik giderleri düşecek.

Çiftçilerimize 1.5 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik.

Bugün gazetelerde okudum, Bay Kemal 'İstihdam için üretim gerekli' diyor. Bay Kemal, önce yatırım gerekli yatırım. Yatırım olmadan üretim olur mu? Bilmiyor, bilmiyor. Anlamaz. Bir koyun ver kaybedip gelir. SSK'yı böyle batırdı.

Biz CHP gibi ver yiyeyim, ört yatayım demedik. Gece gündüz çalıştık. İnşallah önümüzdeki dönemde hep birlikte çok daha büyük yatırımlara imza atacağız.

Kimse asıl niyetini söylemiyor, milletin karşısına cilayla maskeyle çıkıyor. İttifakın asıl ortağını sürekli gizlemeye çalıştılar. Bu partiyi Ankara'daki genel merkez değil Kandil yönetiyor. Sırtını Kandil'e dayayan CHP aslında bunu destekliyor. Ama kendisi aday gösteriyor. Kimin kimi desteklediği belli değil. Çıkın delikanlıca, kim kiminle ittifakta söyleyin. CHP listesinde, HDP meclis adayları, FETÖ'nün belediye başkanları cirit atıyor.



