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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelecek ay Trump ile görüşeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek ayın ilk yarısında ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme yapacağını açıkladı.

AA | 07.10.2019 - 11:07..
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Sırbıstan ziyareti öncesi basının karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelecek ay Trump ile görüşeceğiz

"TRUMP İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile bir görüşme yapacaklarının altına çizerek, "Önümüzdeki ayın ilk yarısında Trump ile görüşeceğiz. Bu ziyarette bölgedeki gelişmeler konuşulacak. İkili ilişkilerimizin en önemli başlıklarından bir tanesi de F-35 ile ilgili olacak. Ödemelerimizde aksama yapmıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelecek ay Trump ile görüşeceğiz

"TEMENNİM BUNU BİR KARARA BAĞLAMAK"

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, "F-35 projesi uzayan bir süreç oldu. Temennim, (Trump ile) görüşmemizde bunu bir karara bağlamak." ifadelerini kullandı.

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