Cumhurbaşkanı Erdoğan Göbeklitepe açılışında konuştu

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

İnsanların önce yerleşik hayata geçip, ondan sonra inançlarını sembolize eden yapılar inşa etmediklerini, sürecin tersine işlediğini buradaki kalıntılardan anlıyoruz. Göbeklitepe insanların inançların peşinden giderek yerleşik hayata geçişini gösteriyor. Bu kazılardan elde edilen sonuçlar arkeoloji ve antropoloji yanında dinler tarihi başta olmak üzere diğer pekçok bilim disinlinine sahip çok öneme sahip. Emeği geçen herkesi özellikle şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum.

"UNESCO GEÇİCİ LİSTESİ'NDE 77 ESERİMİZİN OLMASI KAFİ DEĞİL"

Göbeklitepe insanın dünyada asıl varlık gayesine ışık tutuyor. Biraz geç de olsa ülkemizin bir değeri, önemli bir kültür varlığı tescillenmiş oldu. Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki varlık ve alan sayımız 77'ye yükseldi. Türkiye gibi her karış toprağı insanlık tarihi aynası olan bir ülkenin UNESCO dünya mirası geçici listesinde 77 eseri olması bizim için kafi değildir. Üzerinde yaşadığımız bu toprakların eşi bulunmaz tarih, kültür, medeniyetler beşiği olduğu zamanla çok daha iyi anlaşılacaktır. Bizim ülkemiz açıkhava müzesidir. Bizim gibi kadim yerleşim yerlerindeki tarihi eserlerin bulunması biraz da nasiple oluyor.

"ALMAN BİLİM İNSANI KLAUS SCHMİDT'İ YAD EDİYORUZ"

1986'ya kadar burada ne olduğu tam olarak anlaşılamamıştır. Hayatına insanlığın geçmişine araştırmaya adayan Alman bilim insanı Klaus Schmidt’i yad ediyoruz. Bu süreçte ülkemizin önde gelen kuruluşlarından Doğuş Grubu'nun projeye verdiği destek çok ama çok önemlidir. 100-150 senelik mazisi bile olmayan eserlerin nasıl korunduğu, nasıl çekim merkezi haline dönüştürüldüğünü yurtdışına yaptığımız gezilerde görüyoruz. Türkiye'nin bu anlamda kesinlikle eksikliği yoktur tam aksine fazlası vardır.

"DÜN BURAYA BİN KİŞİ GELMİŞ BU SAYI BİNLER OLACAKTIR"

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemiz uzun yıllar çatışmalarla, bölücü terör örgütünün baskılarıyla anılmıştır. Dün bin kadar ziyaretçi buraya geldi. Bakın basit bir seslendirmeyle bir günde buraya bin kişi geliyorsa bu demektir ki, bu binler olacaktır. Mevsimin de inşallah şöyle yazla, hele hele baharla çok daha farklı bir hale gelecektir. Bölgede hayata geçirilen yatırımlar bizzat terör örgütü tarafından sabote edildi. Terörün istismar ettiği ne varsa hepsini ortadan kaldırarak bu fasit daireyi kırdık.

HEDEFİMİZ BU YIL 50 MİLYON TURİSTİ GERİDE BIRAKMAKTIR"

Sinema ve dizi sektörüne verdiğimiz desteklerle ülkemizin tanıtımında yepyeni ve gerçekten etkili mecrayı şu anda hayata geçirmiş bulunuyoruz. Turizm yelpazemizi yeni destinasyonlarla genişlettik. Bizim çok geniş bir turizm potansiyelimiz bulunuyor. Sürdürülebilir turizm amacıyla belediyelerimize bu doğrultuda yapacakları çalışmalar için yaklaşık 2 katrilyon liralık destek verdik. Hedefimiz bu yıl 50 milyon turisti geride bırakmak. Bunun için de Göbeklitepe gibi özel ve önemli bir hazinemizi çok iyi değerlendirmeliyiz.