Koronavirüsle mücadele eden İspanya'da ölü sayısı günden güne artıyor.

Salgınla mücadele edemeyen İspanyollar, NATO'dan acil olarak yardım istedi.

Ülkede insanlar evde kalmaya devam ederken Müslümanlar sosyal medya üzerinden organize oldu ve balkon, teras veya pencerelere çıkarak ezan okumaya başladı.

Her cuma günü 19.30'da

500 YIL SONRA HUZUR VEREN SES

Madrid, Granada, Ceuta gibi farklı kentlerde bulunan Müslümanlar her cuma saat 19:30'da balkon, teras veya pencerelere çıkarak, koronavirüsle mücadelede yoğun olarak çalışanlara destek olmak için ezan okuyor.

Etkinliği düzenleyenler, Granada'da 500 yıl sonra ilk kez ezan sesinin yankılandığını belirtti.

Müslümanlar, mücadelenin "bayrağı, dini ve kültürü olmadığına" dikkat çekerek "birlik" vurgusu yapıyor. Müslümanlar, evlerinin terası ya da balkonundan ezan okuyarak "evde kalın" tavsiyesine de uyuyor.

ERDOĞAN DA İZLEDİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İspanya Granada'da okunan ezanı dinlerken çekilen videosunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Altun, Twitter paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken... Yeryüzünde ezan sesi hiç eksik olmasın. Allah bizleri camilerimizde yeniden omuz omuza, hep birlikte namazlarımızı kılacağımız günlere kavuştursun..." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi VİDEO