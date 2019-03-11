Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da Kuran-ı Kerim okudu

1 Sakarya’nın doğa harikası: Acarlar Longozu Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük longoz ormanı Acarlar Longozu. Hafta sonu için size güzel bir rota; üstelik giriş ücretsiz. İşte detaylarıyla Acarlar Longozu...

2 Venezuela hala karanlıkta Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido, devam eden elektrik kesintileri yüzünden ülkede alarm durumu ilan edilmesini istiyor.

3 Gülben Ergen, müzisyen Emre Irmak'la aşk yaşıyor. Gülben Ergen, müzisyen Emre Irmak'la yeni bir aşka yelken açtı. Ergen'in yeni sevgilisi ile evlilik yolunda adım atacağı belirtiliyor.

4 Bulaşık makinesini bulan kadının ilginç icat serüveni Boşuna dememişler "Bilim ihtiyaçtan doğar" diye. Josephine Cochrane’in başına yığılan bulaşıklar kendisine pes ettirmiş olmalı ki, bu işin makinasını icat etmek için kolları sıvayanlardan biriydi.

5 Fiat, Concept Centoventi konsepti otomobiliyle Cenevre'deydi Fiat, Concept Centoventi aracıyla elektrikli mobilite konusunda yenilikçi bir çığır açıyor.

6 Öğrenciler istihdam alanı az olan bölümleri terk ediyor Yapılan bir eğitim araştırmasına göre, üniversiteyi terk eden öğrencilerin çoğu, istihdam olanağı az olan bölümlerden çıkıyor.