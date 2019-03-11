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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da Kuran-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapımı tamamlanarak ibadete açılan Nihal Atakaş Camii'nde yatsı namazını kıldıktan sonra Kuran-ı Kerim okudu.

İHA | 11.03.2019 - 11:34..
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Hatay İskenderun'da ibadete açılan Nihal Atakaş Camii'nde yatsı namazını kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

KURAN-I KERİM OKUDU

Erdoğan’a camiyi yaptıran hayırsever iş adamı Recep Atakaş tarafından, içerisinde Kuran-ı Kerim ayetleri olan bir hediye takdim edildi. Hediyeleşme sonrası yatsı namazını kılmak için cami içerisine giren Erdoğan, Kuran-ı Kerim de okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da Kuran-ı Kerim okudu ViDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da Kuran-ı Kerim okudu

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuran-ı Kerim okuması birçok kişi tarafından cep telefonlarına kaydedildi. Bu anlar, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da Kuran-ı Kerim okudu

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