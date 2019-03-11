Hatay İskenderun'da ibadete açılan Nihal Atakaş Camii'nde yatsı namazını kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
KURAN-I KERİM OKUDU
Erdoğan’a camiyi yaptıran hayırsever iş adamı Recep Atakaş tarafından, içerisinde Kuran-ı Kerim ayetleri olan bir hediye takdim edildi. Hediyeleşme sonrası yatsı namazını kılmak için cami içerisine giren Erdoğan, Kuran-ı Kerim de okudu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da Kuran-ı Kerim okudu ViDEO
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuran-ı Kerim okuması birçok kişi tarafından cep telefonlarına kaydedildi. Bu anlar, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.