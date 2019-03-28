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Cumhurbaşkanı Erdoğan Haymana'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'nın Haymana ilçesine seçmenlerle bir araya geliyor

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 16:18..
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Yerel seçime iki gün kala Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'nın Haymana ilçesinde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Yeniköy göletinin yapımını yarıladık. Verimli ovalarımızı sit alanı ilan ederek koruma altına alıyoruz. İlçemizi daha yeşil bir alan haline getirebilmek için Hasan Ağa rekreasyon projesini hayata geçireceğiz. Haymana Şehitler Meydanı ve itfaiye istasyonunu hizmete sokacağız. Sağlık turizmini destekleme projemizle Haymana'daki termal tesisleri güçlendirerek ilçemizi cazibe merkezi haline getireceğiz."

"(Döviz kurunda dalgalanma) Geçtiğimiz hafta sonu yine benzer bir girişimde bulundular. İki gün içinde bu saldırıyı boşa çıkarttık."

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