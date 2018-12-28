İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Suriye'de bugün yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

"SURİYE PSİKOLOJİK ÇALIŞMA İÇERİSİNDE"

Erdoğan, terör örgütü YPG'nin çağrısı sonrası Suriye rejiminin Menbiç'e girmesiyle ilgili, "Suriye'nin Münbiç'e yönelik psikolojik çalışma ve eylem içerisinde olduğunu biliyoruz. Orada kendi bayrağını dalgalandırma gibi bir durum olduğunu biliyoruz. Ortada kesinleşmiş bir şey yok. 1 saat kadar önce arkadaşlarımızla görüştük, kesin bir şey söz konusu değil" ifadesini kullandı.

"BÖLGEDE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Silahlı kuvvetlerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye olarak bölgede her türlü gerekli adımı atmış vaziyetteyiz. Suriye'nin bölünmesine karşıyız. Hedefimiz, oradaki terör örgütlerinin çıkmasıdır. Örgütlerin çıkması halinde bize de yapacak iş kalmaz" diye konuştu.

"PUTİN İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞEBİLİRİM"

Yarın Rusya'ya gidecek Türk heyetinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüzyüze görüşebileceğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Yarın sabah heyetim Moskova'ya gidecek. Dışişleri Bakanın riyasetinde Savunma Bakanım, İstihbarat Başkanım ve aynı zamanda özel temsilcim ve Büyükelçim dörtlü bir ekiple oraya gidecekler ve orada bu konuları etraflıca ele alacaklar. Sayın Putin ile hem telefon hem de bir Moskova veya Soçi ziyaretim olabilir. Bizim bunları (Suriye konusu) çok ciddi olarak ele almamız gerekiyor."





Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz terörü yok etmek VİDEO