Cumhurbaşkanı Erdoğan: İftira atamazsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimleri için Elazığ'da düzenlenen mitingde halka seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuşmasında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN'IN HALKINA 'TERÖRİST' DEDİĞİNİ İSPATLAYAMAZSIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef aldı. Erdoğan, "Sen Erdoğan'ın ağzından halkına 'terörist' dediğini ispatlayamazsın. Ödeyeceksin. Ortağın hesabını ödüyor. Birileri şu an cezaevinde süre dolduruyor. Aynı yola sen de düşebilirsin. Bu ülkenin cumhurbaşkanına iftira atamazsın. Türkiye yolgeçen hanı değildir. Bir hukuk devletidir. Sürekli bizi dillerine doluyorlar. CHP'ye sözde İyi Parti'ye gönül vermiş kardeşlerime gerçekleri anlatmıyorlar. Kardeşlerim bu çapsızlar hangi iftirayı atarsa atmaz bizim gündemimiz millet, hedefimiz hizmet..." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları

31 Mart'ta, dörtlü yalan çetesine dürüstlük dersi vermeye hazırlanan gakgoşlar var. Bu meydanda yalan yok, iftira yok. Bu meydanda sadece aşk var, dürüstlük, nezaket var. Bu millette zillet yok sadece beka var. Bu meydanda bölücüleri demir yumruk olup ezenler var.

Dün Dünya Kadınlar Günü'ydü. Bizim için Dünya Kadınlar Günü, sadece bir gün değildir. Bu Batı'nın anlayışıdır. Ana her gün var mı? Var. Ana varsa insan var. Cennet annelerin ayaklarının altındadır.

BU MİLLET 6-7 PARTİ DEĞİŞTİREN FIRILDAKLARI GÖRDÜ

Siyaset özünde bir yarıştır. Rekabettir, mücadeledir. Siyaset bileğinin gücüyle değil, sözün gücüyle kalpleri kazanmaktır. Siyaset insanları ortak idealler temelinde bir araya getirmektir. Birbirine kırdırma aracı değildir. PKK'nin desteklediği HDP gibi... Onlar bu millete ihanet içindedir. Her kim miting meydanlarını iftira kürsüsüne çeviriyorsa o siyaseti lekeler. Bu millet CHP'nin Güneş Motel rezaletini, 6-7 parti değiştiren fırıldakları görmüştür.

Seçim sandığı önüne gelince bu millet yalancıya dersini verir. Tarihimiz çapsızlarla doludur. Tarihimiz projeleriyle değil laf cambazlıklarıyla halkın gönlüne girmeye çalışan kifayetsizlerle doludur. Bu 40 yıllık siyaset hayatı içinde her türlüsünü gördük. Darbecilere direnenleri de tankların arasından sıvışanları da gördük.

BİZE ÖMÜR BİÇENLERİ HEZİMETE UĞRATTIK

Açtığım davaları kazanıyorum. Man Adası diye bir şey tutturdu. Ondan da 2.5 milyon kazandık. O parayı aldığımda onu Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğim. Hiç olmazsa Kılıçdaroğlu'nun da bir faydası olur.

Milletimizin desteğiyle bu tiplerin hepsini son 17 senede, 14 kez sandığa gömdük. Ne dediler 'Muhtar bile olamaz.' Bize ömür biçenleri hezimete uğrattık. Allah'ın izniyle sandığa gömdük. Bu millet hakarete, yalana asla izin vermez. Benim milletim esere projeye oy verir.





ONUNLA HEMEN HESAPLAŞACAĞIZ

CHP Genel Başkanı'nın akşam başka, gündüz başka yalanlarıyla uğraşmaktan bıktık. Bay Kemal'in yalan furyasına diğer ortakları da katıldı. Sürekli iftira atıyorlar. Dağdan aracılarla direktif geliyor hemen ertesi gün Kandil'in mızıkacıları bize saldırıyor. Şaka bahanesiyle önlerine çıkan herkesi terörist damgası vurmaya, terörist demeye devam edecekler. İnşallah aynı hataya burada da düşmezler.

BUNUN ADI ŞAKA DEĞİL, HADSİZLİKTİR

Eğlence olsun diye terörist denmez. Bunun adı şaka değil, komiklik değil... Olsa olsa hadsizliktir, edepsizliktir. Mahkemede hesaplaşacağız. Fakat hanımefendinin kaçacak deliği de yok. Çünkü o milletvekili de değil. Onun hesabı ağır olacak. Muhalefetin seviyesi çapı bu. Bunlardan ne köy olur ne kasaba. Bunların tek hedefi koltuklarını korumak.





Önümüzdeki birkaç yıl içinde, toplamda 2 bin 250 kişi kapasiteli 6 yeni yurt açacağız. Yakında millet bahçesi yapımına başlıyoruz. Elazığ Şehir Hastanemizi hizmetinize sunduk. Mardin'e hızlı trenden bahsettim. Benden sonra şu Kürdistan'dan bahseden terbiyesiz var ya, 'Buraya hızlı tren yapacakmış, ne gerek var hızlı trene' diyor. Hızlı tren benim Kürt kardeşime çok mu? Niye hızlı trene binmesin. " dedi.