Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşgal meşrulaştırılamaz

Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik terörist saldırı ve müslümanlara karşı nefret ve tahammülsüzlükle mücadele konusunda İslâm İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

"İŞGAL MEŞRULAŞTIRILAMAZ"

Sözlerine Yeni Zelanda'daki saldırıya yönelik başsağlığı mesajı vererek başlayan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri'nde İsrail'in hakimiyetini tanımanın zamanı geldi." şeklindeki ifadesini talihsiz olarak değerlendirdi.

"Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz." diyen Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu teşkilatın amacı Kudüs başta olmak üzere İslam dünyasının en önemli meselelerine sahip çıkmaktır. İsrail'in saldırılarına uğrayan Kudüs'e sahip çıkmak birinci vazifemizdir. ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleriyle ilgili talihsiz açıklaması gerilime neden olmuştur. 1967'deki İsrail işgali sadece Arapları değil, Türkmenleri de topraklarından göçe zorlamıştır. İİT'nin böyle emirlere, emrivakilere boyun eğmesi beklenemez. Müslümanların huzurunu, hayatlarını hedef alan her türlü hadise bizim için önemlidir. 15 Mart'ta Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen kalleş saldırı, asla sıradan bir olay olarak görülemez. Kökleri derinlere inen bir saplantının, nefretin dışa vurumudur. Cuma namazı için toplanan 51 kardeşimizin şehadeti, 47'inin yaralanmasına neden olan kalleş saldırı asla sıradan bir hadise olarak görülemez. Manifestoda da görülen silahın üstünde yazılı ifadeler bunun göstergesidir. Bu saldırı icebergin görünen tarafıdır."





"BATILI DEVLETLER RAHATINI BOZMAYACAK"

Yükselen kültürel ırkçılıktan sadece Müslümanların değil, Museviler, Afrikalılar, Asya kökenliler, Romanların da mağdur olduğunu dile getiren Erdoğan, "NSU'nun işlediği saldırılarının Almanya'da 'dönercilere saldırı' olarak aktarıldığını belirtmek isterim. Biz birilerine tepkimizi göstermedikçe, sesimizi çıkarmadıkça Batılı devletler rahatını bozmayacaktır. Bir daha benzer acılar yaşanmasın, camiler kan gölüne dönmesin diye tavrımızı net bir şekilde ortaya koymalıyız. Biz acılı durumları yansıtmadıkça Batılı medya, ateşe benzin dökmeye devam edecektir. Hep beraber yüzleşmeli, çözmeliyiz. Bunu 3 yaşındaki şehitlerimizin hatrı için yapmalıyız, bunu kapıyı teröriste 'Merhaba Kardeşim' diye açanlar için yapmalıyız, bunu eşini kaybedip 'teröristi affettim' diyen için yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

"İSLAM DÜŞMANLIĞI VAR"

Türkiye ile beraber teşkilat üyesi ülkelerin yurtdışında yaşayan vatandaşlarının olduğunu hatırlatan Erdoğan, "İngiltere nüfusunun yüzde 7'si Müslümanlar'dan oluşuyor. İslamofobi, nezofobi, aşırı sağ diye tabir ettiğimiz bu akımlar, bir akım olmaktan çıktı, şu an açıkça karşımızda İslam düşmanlığı vardır. Bu tehdit artık güvenlik birimlerinin, sokaktaki insanların da sorumluluğundadır tıpkı DEAŞ gibi, PKK gibi. Holocoust için nasıl ki antisemitimiz ile baş etmişse, yükselen İslam karşıtlığıyla da aynı şekilde baş etmelidir. Batı medyası özellikle kendini eleştirmelidir, politikacılar söylemlerine dikkat etmelidir. Okul müfredatından, terör tanımlanmasına kadar bir dizi önlemin harekete geçiliyor. Organize ve örgütlü saldırıların adli suçlar kapsamında olmasının anlamıyorum. Gerçekleri dillendirdiğimiz için Batı dünyasında nefret objesi haline gelmek kimse için fayda sağlamaz. Irkçı medya kuruluşlarının Neonazi söylemlerine de boyun eğmeyiz. 40 yıldır manşetlerle çarpışıyoruz." şeklinde konuştu.

"UNUTULUP GİTMESİNE İZİN VERMEMELİYİZ"

Başbakan Ardern başta olmak üzere Yeni Zelanda hükümetine terör saldırındaki tavrından ötürü teşekkür eden Erdoğan, "Ardern'in dediği gibi teröristin adını elbette anmamalıyız, ama unutulup gitmesine de izin vermemeliyiz. Bütün bağlantılarını ortaya çıkarıp, aynı güdüyü taşıyanlara mesaj vermeliyiz. Bu mesele binlerce kardeşimizin can güvenliğini, temel hak ve hürriyetini hedef alıyor. İslam düşmanlığını BM ile AB gibi platformlara taşıyarak paydaşlarımızı artırmalıyız." diyerek konuşmasını noktaladı.