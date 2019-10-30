Cumhurbaşkanı Erdoğan il başkanlarına konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da il başkanlarına konuşma yapıyor.
Erdoğan, konuşmasında şunlara değindi...
-Hiçbir kardeşimizi es AK Partili olarak sıfatlandırmadık
-Bu kutlu yolculukta yoldan çıkanlar olmuştur. Biz kimin nereye gittiğine değil, kendi istikametimizde bakarız
-Tek derdimiz kendi iktidarımızı sürdürmek olsaydı, bunu eski sistemde yapabilirdik.
-Sizleri partimiz saflarında çok daha etkin, yoğun çaba göstermeye davet ediyoruz.
- Partimize gönül vermiş hizmet etmiş her neferi tekrar bir araya getirmeye çalşışıyoruz.
-Ülkemize nasıl çağ atlattıysak inşallah 2023 hedeflerime de ulaştıracağız
Ayrıntılar gelecek...