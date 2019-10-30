Cumhurbaşkanı Erdoğan il başkanlarına konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da il başkanlarına konuşma yapıyor.

Erdoğan, konuşmasında şunlara değindi...

-Hiçbir kardeşimizi es AK Partili olarak sıfatlandırmadık

-Bu kutlu yolculukta yoldan çıkanlar olmuştur. Biz kimin nereye gittiğine değil, kendi istikametimizde bakarız

-Tek derdimiz kendi iktidarımızı sürdürmek olsaydı, bunu eski sistemde yapabilirdik.

-Sizleri partimiz saflarında çok daha etkin, yoğun çaba göstermeye davet ediyoruz.

- Partimize gönül vermiş hizmet etmiş her neferi tekrar bir araya getirmeye çalşışıyoruz.

-Ülkemize nasıl çağ atlattıysak inşallah 2023 hedeflerime de ulaştıracağız

Ayrıntılar gelecek...