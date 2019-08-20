Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenaze törenine katıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.

UZUN BİR SÜRE SONRA BİR ARAYA GELDİLER

Cenaze töreni vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu uzun bir süre sonra bir araya gelmiş oldu. Davutoğlu ve Erdoğan, Merhum Ahmet Haluk Dursun'un tabutunu omuzladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu aynı karede VİDEO















