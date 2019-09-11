Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmamoğlu'nun sandalye diyaloğu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, 29 ilin büyükşehir belediye başkanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında güldüren bir diyalog yaşandı.
Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın haberine göre toplantıda İmamoğlu'nun sandalyesi kırıldı.
"İKİNCİSİNDE SAĞLAM OTURURUM EFENDİM"
Bunun üzerine Erdoğan, sandalyeyi göstererek "Bak bu yaptığın israftır, oturduğun sandalyeyi kırdın" dedi.
İmamoğlu ise, "İkincisinde sağlam otururum efendim" yanıtını verdi.
Salonda gülüşmeler yaşandı.
Öte yandan belediye başkanlarıyla tokalaşma sırasında, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakışları dikkat çekti.