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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in ortak açıklaması

İkilinin yaptığı görüşmede en kritik konulardan biri Suriye meselesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rejimin saldırıları Soçi mutabakatını sekteye uğrattı." dedi.

AA | 27.08.2019 - 18:00..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, gerçekleştirdikleri toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türk-Rus diplomatik ilişkilerinin 100. yılı kutlanacak.

Vize rejimi konusunda adımlar atmaktayız.

İdlib'deki durumdan kaygılıyız. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olunmalı.
Türkiye'nin sınırlarında güvenliği sağlaması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı bugün son derece detaylı bir şekilde tutumunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyetinin güney sınırlarında güvenli bölge oluşturması Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlaması açısından olumlu bir adım. Gerginliği azaltmak için çabalarımızı devam ettireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in ortak açıklaması

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sayın Başkan'la Suriye'de yaşanan gelişmeleri tüm boyutlarıyla ele aldık.
Rejimin Mayıs ayından beri sivilleri hedef alan saldırıları İdlib'de tesis ettiğimiz sükuneti sekteye uğrattı. Mayıs ayından beri 500'ü aşkın masum insan hayatını kaybetti. Yüz binlerce İdlibli şu anda evlerini, yuvalarını terk etmek zorunda kaldı.

REJİM SOÇİ MUTABAKATINI SEKTEYE UĞRATTI

3,5 milyon Suriyeli yeni bir insani felaketle karşı karşıya bulunuyor.

Rejimin saldırıları Soçi mutabakatını sekteye uğrattı.

Türkiye olarak, halihazırda 3,6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan bir ülkeyiz. Rejimin sivillere ölüm yağdırması kabul edilemez. Meşru müdafaa hakkımız, sınırlarımız boyunca bizi müdafaaya sevk etmektedir. Gereken adımları gereken zamanlarda atmaktayız. İdlib için Astana ruhuna uygun çalışmalıyız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in ortak açıklaması


Fırat'ın doğusundaki durumu da istişare ettik. Gayemiz akan kanın durması, komşumuz Suriye'nin huzur ortamına bir an önce kavuşmasıdır. Rusya ile tesis ettiğimiz yakın diyalog bölgemiz için de önemlidir.

Güvenli bölgenin tesisi ülkemizin ve tüm bölge halkı için önem arz ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in ortak açıklaması


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